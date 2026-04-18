Gewehr-Explosion bei Jäger-Übung: 76-Jähriger im Gesicht verletzt

Bei einem Jägerübungsschießen kam es am Samstagvormittag zu einem Unfall. Die Waffe eines 76-jährigen Schützen explodierte bei der Schussabgabe.

Eigentlich sollte es ein ganz normales Übungsschießen für Jäger oberhalb der Otten-Alm werden. Doch am heutigen Samstag, dem 18. April, endete die Übung für einen 76-jährigen Österreicher im Krankenhaus. Der erfahrene Schütze hatte bereits zwei Stationen erfolgreich absolviert. Beim dritten Stand lud er eine selbst hergestellte (wiedergeladene) Patrone in seine Repetierbüchse. Als er den Abzug betätigte, „explodierte“ die Kammer der Waffe. Der Gewehrlauf wurde rund 20 Meter weit in ein angrenzendes Feld geschleudert.

Hubschrauber-Einsatz nach Gesichtstreffer

Durch den Rückschlag prallte das Objektiv der Waffe direkt in das Gesicht des 76-Jährigen. Er wurde verletzt. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.