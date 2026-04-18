Bargeld und Tablet gestohlen: Diebe brachen in Bürogebäude ein

Eine bislang unbekannte Täterschaft brach in der Nacht zum 18. April in das Bürogebäude einer Firma in der Gemeinde Mühldorf (Bezirk Spittal/Drau) ein. Mit einem Spaten, welcher sich am Gelände befand, wurde die Eingangstüre aufgebrochen. Der Innenbereich wurde komplett durchwühlt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Geldkassette mit etwas Bargeld und ein Tablet gestohlen. Eine Gesamtschadenssumme ist noch nicht genau bekannt, weitere Ermittlungen folgen.