83-Jähriger erschießt Ehefrau und scheitert bei Suizidversuch

Im Bezirk Ried kam es zu einer erschütternden Bluttat: Ein 83-Jähriger soll seine Ehefrau erschossen haben. Nachbarn entdeckten den Mann schwer verletzt; er hatte zuvor selbst Hilfe organisiert.

Ein 83-Jähriger aus dem Bezirk Ried holte am Freitagabend, dem 17. April 2026, seine 77-jährige Ehefrau aus einem Pflegeheim ab und brachte sie nach Hause. Was zunächst wie ein gewöhnlicher Abend wirkte, nahm nur wenige Stunden später eine tragische Wendung. In den frühen Samstagmorgenstunden hat der Mann seine Gattin mit einer Faustfeuerwaffe erschossen.

Hinweis an Nachbarn

Noch vor der Tat setzte der 83-Jährige offenbar einen folgenschweren Schritt: Er hinterließ im Postkasten seiner Nachbarn ein Testament sowie einen handgeschriebenen Zettel. Darin bat er ausdrücklich darum, die Polizei zu verständigen. Diese ungewöhnliche Handlung sollte kurze Zeit später entscheidend werden.

Nachbarn schlagen Alarm

Als die Nachbarn kurz vor 10 Uhr dem Hinweis nachgingen und Nachschau hielten, bot sich ihnen ein dramatisches Bild. Sie fanden den Mann schwer verletzt und stark blutend am Kopf in seinem Wohnhaus. Sofort alarmierten sie die Einsatzkräfte. Der 83-Jährige hatte versucht, sich selbst zu erschießen, überlebte den Suizidversuch jedoch.

Ermittlungen laufen

Nach der Erstversorgung wurde der Mann in ein Linzer Krankenhaus gebracht. Bei der Durchsuchung des Einfamilienhauses entdeckten die Ermittler am Esstisch sämtliche Dokumente und Testamente für die Verlassenschaft. „Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ried wird der Mann, sobald es sein Gesundheitszustand zulassen sollte, in die Justizanstalt Ried eingeliefert“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich.