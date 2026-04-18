Unfälle in Tirol halten Einsatzkräfte auf Trab

Der Samstag, 18. April, war ein einsatzreicher Tag auf Tirols Straßen für Polizei, Feuerwehr und Rettung. Innerhalb weniger Stunden kam es an verschiedenen Orten zu Verkehrsunfällen.

Motorrad-Sturz in Reith bei Kitzbühel

Gegen 7.40 Uhr in Reith bei Kitzbühel: Ein 38-jähriger Deutscher verlor auf der L202 aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Motorroller und stürzte schwer. Ein zufällig vorbeikommender Arzt leistete sofort Erste Hilfe. Der Verletzte musste anschließend mit dem Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus St. Johann geflogen werden, so die Polizei.

Überschlag in Ainet

Gegen 11.30 Uhr kam es auf der B108 im Gemeindegebiet von Ainet zu einer Kollision. Ein 64-jähriger Autofahrer wollte gerade eine vor ihm fahrende Zugmaschine überholen. Im selben Moment setzte der Traktorfahrer (35) jedoch zum Linkskurve in einen Feldweg an. Das Auto touchierte den Vorderreifen des Traktors, geriet ins Schleudern und überschlug sich. Das Fahrzeug landete im Straßengraben. Der Lenker und seine Ehefrau (59) kamen mit leichten Verletzungen davon. Ein Großaufgebot von 41 Feuerwehrleuten aus Ainet und Lienz war vor Ort, so in einer Aussendung der Tiroler Polizei.

Crash im Kreuzungsbereich in Inzing

Nur wenig später, gegen 13.05 Uhr, krachte es in Inzing. Im Kreuzungsbereich Ziegelstraße / Peter-Anich-Weg kollidierten zwei Autos. Ein 18-jähriger Österreicher wurde dabei verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Polizei Zirl hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen, heißt es.

E-Bike-Kollision in Heiterwang

Gegen 13.45 Uhr stießen in Heiterwang auf der L355 zwei E-Biker zusammen. Ein 70-Jähriger und ein 75-Jähriger kollidierten im Bereich einer Unterführung. Der 75-jährige Radler zog sich dabei Verletzungen zu und wurde von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Reutte eingeliefert, so die Tiroler Polizei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.04.2026 um 18:56 Uhr aktualisiert