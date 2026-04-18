Kaltfront am Sonntag: Hier ziehen Sturm und Gewitter auf

Das ruhige Frühlingswetter legt am Sonntag eine Pause ein. Während sich besonders im Südosten und Osten anfangs noch „einige Sonnenfenster“ zeigen, übernimmt von Nordwesten her rasch die Bewölkung das Kommando. Die Kaltfront arbeitet sich am Vormittag zügig voran. Laut GeoSphere Austria werden die Wolken dichter und bringen erste Regenschauer. Im weiteren Verlauf des Tages: „Neben Schauern können auch kurze Gewitter auftreten.“ Besonders ungemütlich wird es im Alpenvorland und im Donauraum, wo der Wind lebhaft bis stark auffrischt. Die Frühtemperaturen liegen bei 4 bis 10 Grad, tagsüber jee nach Sonne zwischen 14 und 22 Grad.

Ab Berg: „Kräftig bis stürmisch“

Für Bergsportler ist am Sonntag Vorsicht geboten. Die Kaltfront sorgt für „unbeständiges Bergwetter“. Während es im Norden und Westen schon vormittags regnet, wird es im Süden erst ab dem Nachmittag schaueranfällig. Der Wind dreht auf Nordwest und frischt „kräftig bis stürmisch“ auf. Zudem folgt ein Temperatursturz. In 2.000 Metern Höhe kühlt es bis zum Abend auf 1 bis 4 Grad ab.