HiPP-Rückruf: Verdacht auf Rattengift in Babynahrung

Nach dem großen Rückruf von HiPP-Babykost bei SPAR gibt es nun einen brisanten Verdacht: Einzelne Gläschen könnten mit Rattengift manipuliert worden sein. Die Polizei ermittelt.

Nach dem umfassenden Rückruf von HiPP-Babykostgläschen in ganz Österreich verdichten sich nun die Hinweise auf eine mögliche Manipulation. Im Fokus steht dabei das Produkt „HiPP Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel 190 Gramm“. Laut Ermittlungen der Kriminalpolizei besteht der Verdacht, dass einzelne Gläser gezielt verändert wurden. Im Raum steht ein mutmaßlicher Erpressungsversuch. Betroffen ist nach aktuellem Stand eine SPAR-Filiale in Eisenstadt sowie zwei Tesco-Filialen in Tschechien. Die verdächtigen Gläschen sollen laut Polizei klar erkennbar sein: Sie wurden am Boden mit einem weißen Aufkleber und einem roten Kreis markiert.

©BIPA Verdächtige HiPP-Gläschen sollen mit einem weißen Aufkleber und rotem Kreis markiert sein.

Gefahr durch möglichen Giftstoff

Brisant ist vor allem, was sich in den manipulierten Gläsern befinden könnte. Laut AGES besteht der „Verdacht auf Vergiftung mit Rattengift von HIPP-Babynahrung“. Rattengifte enthalten unterschiedliche Wirkstoffe, die teils schwere gesundheitliche Folgen haben können. Der am häufigsten eingesetzte Stoff ist Bromadiolon – ein sogenannter Vitamin-K-Antagonist. Dieser hemmt die Blutgerinnung. In weiterer Folge kann es zu Blutungen kommen, etwa Zahnfleisch- oder Nasenbluten, blauen Flecken oder sogar Blut im Stuhl.

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Symptome treten verzögert auf

Besonders tückisch: Die Auswirkungen zeigen sich nicht sofort. „Achtung die Symptome treten verzögert erst 2 bis 5 Tage nach der Aufnahme ein“, warnt die AGES. Das macht es für Eltern umso schwieriger, einen Zusammenhang sofort zu erkennen. Daher gilt aktuell besondere Vorsicht im Umgang mit bereits gekauften Produkten. Der Verzehr könnte im schlimmsten Fall lebensgefährlich sein.

Was Eltern jetzt tun sollen

Sollten bei einem Kind Symptome wie Blutungen, extreme Schwäche oder auffällige Blässe auftreten, ist rasches Handeln gefragt. „Bei auftretenden Blutungen, extreme Schwäche oder Blässe unbedingt den Arzt/Ärztin aufsuchen und diese/n auch informieren, dass Ihr Kind die betroffene Babykost erhalten hat“, so die AGES. Gleichzeitig gibt es auch eine vorsichtige Entwarnung: Bei rechtzeitiger Behandlung ist eine Vergiftung gut therapierbar. „Bei entsprechender ärztlicher Behandlung, insbesondere durch die Gabe von Vitamin K, ist die Vergiftung gut behandelbar“, heißt es weiter.

Rückruf und offene Fragen

Der Rückruf bei SPAR läuft weiterhin auf Hochtouren. Kunden werden dringend gebeten, keine HiPP-Babykostgläschen zu konsumieren und diese in den Filialen zurückzugeben – auch ohne Rechnung. Viele Fragen sind allerdings noch offen: Wie genau die Manipulation erfolgt ist, wer dahinter steckt und ob es bereits betroffene Kinder gibt, ist derzeit unklar. Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.