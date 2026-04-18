Zwei Verletzte: Auto kollidierte mit Traktor und überschlug sich

Beim Überholen eines Traktors kollidierte ein Pkw mit dem abbiegenden Fahrzeug, überschlug sich und kam im Straßengraben zum Stillstand. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Am Samstagvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personeneschaden auf der B108 im Gemeindegebiet von Ainet (Lienz). Ein 64-jähriger Österreicher war mit seinem PKW, in Fahrtrichtung Huben unterwegs. Vor diesem fuhr eine Zugmaschine gelenkt von einem 35-jährigen Österreicher. Der 35-Jährige wollte nach links in einen Feldweg abzubiegen. Zum selben Zeitpunkt setzte der 64-Jährige zum Überholvorgang des vor ihm fahrenden Traktors an. Folglich kam es zur Kollision zwischen dem PKW und der Zugmaschine.

PKW überschlagen: Zwei Personen verletzt

Der PKW touchierte den linken Vorderreifen des Traktors, geriet ins Schleudern und überschlug sich. Schlussendlich kam das Fahrzeug im linken Straßengraben wieder auf den Rädern zum Stillstand. Der 65-Jährige sowie dessen mitfahrende Ehefrau, eine 59-jährige Österreicherin, wurden leicht verletzt. Im Einsatz standen ,die die FF Ainet und Lienz mit 41 Mann und 6 Fahrzeugen, zwei Rettungswagen sowie ein Notarztwagen, sowie drei Polizeistreifen.