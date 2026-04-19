Mofafahrer stürzte 25 Meter tief über steiles Gelände

Ein 15-Jähriger stürzte mit dem Mofa über eine Leitplanke 25 Meter tief ab. Die Bergrettung barg den Schwerverletzten in einer aufwendigen Aktion aus dem steilen Gelände.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am späten Samstagnachmittag in Vorarlberg. Ein 15-jähriger Mofafahrer war gemeinsam mit zwei Freunden von Ebnit in Richtung Dornbirn unterwegs, als er gegen 17:20 Uhr in einer Linkskurve die Leitplanke berührte. Der Jugendliche wurde über die Absperrung geschleudert und stürzte etwa 20 bis 25 Meter über steiles Gelände ab, wo er schwer verletzt liegen blieb.

Fahrer war ansprechbar

Da seine Begleiter vorausfuhren, bemerkten sie den Unfall erst kurz darauf. Bei der anschließenden Suche fanden sie das beschädigte Fahrzeug und den verunglückten, aber ansprechbaren Freund. Die Bergung aus dem unwegsamen Bereich wurde durch die Bergrettung mittels Bergekorb durchgeführt. Nach der Erstversorgung vor Ort brachte der Rettungsdienst den Verletzten in das Krankenhaus Dornbirn. Im Einsatz standen elf Mitglieder der Bergrettung inklusive eines Arztes, das Rote Kreuz mit Notarzt und Sanitätern sowie zwei Streifen der Polizei Dornbirn.