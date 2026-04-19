Kopfstoß gegen Polizisten: Eskalation nach Raufhandel in Tirol

Ein Einsatz wegen einer Schlägerei in der Innsbrucker Heiliggeiststraße endete am Samstagabend mit einer Festnahme und einem verletzten Beamten. Ein 25-jähriger Mann leistete massiven Widerstand.

Gegen 17:55 Uhr wurde die Polizei am Samstag zu einem gemeldeten Raufhandel in Innsbruck gerufen. Während vor Ort keine Beteiligten mehr anzutreffen waren, stießen die Beamten im Nahbereich auf einen 25-jährigen Afghanen. Der Mann wies deutliche Verletzungen im Gesicht auf. Als die Polizisten den Verdächtigen kontrollieren wollten, schlug die Stimmung sofort um. Der Mann verhielt sich äußerst unkooperativ, trat aggressiv auf und versuchte schließlich zu flüchten, wobei er einen Beamten wegstieß.

Attacke bei der Festnahme

Die Situation eskalierte vollständig, als die Beamten die Festnahme aussprachen. Der Beschuldigte setzte sich heftig zur Wehr und versetzte einem Polizisten einen gezielten Kopfstoß gegen die linke Gesichtshälfte. Erst durch das Eingreifen weiterer Unterstützungskräfte konnte der 25-Jährige überwältigt werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Den Beamten gelang es trotz des erheblichen Widerstands, die Amtshandlung abzuschließen.