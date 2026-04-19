Strangulationsgefahr: Zalando ruft Kleidungsstück zurück

Das Unternehmen Zalando informiert, dass Wear Group A/S einen Artikel aus Sicherheitsgründen zurückruft. Von einer weiteren Verwendung wird dringend abgeraten.

Betroffen ist die Kindershorts „TEJace Shorts COMFORT FIT“ der Marke Redefined Rebel. „Der Artikel wurde über die Online-Shops von Zalando und Zalando Lounge von Mai 2025 bis März 2026 verkauft“, heißt es seitens des Unternehmens.

Produktrückruf bei Zalando: Dieses Produkt ist betroffen Produktkategorie: Kindershorts

Produktname: TEJace Shorts COMFORT FIT

Produktmarke: Redefined Rebel

Zalando-Artikelnummer: R0624C000-A11

Typ / Modellnummer: 246072

©Zalando Zalando ruft aktuell eine Kindershorts zurück.

Warum ist das Produkt von Zalando gefährlich?

Das Produkt erfüllt laut Informationen nicht den EN14682-Sicherheitsstandard für Kinderbekleidung. „Die Kordel ist nicht gesichert und überschreitet die nach EN 14682 zulässige maximale Länge“, wird erklärt. Das wiederum würde ein Risiko für Einklemmen und Strangulation darstellen, weil die Schnur an anderen Objekten hängen bleiben kann.

Von Produktrückruf betroffen? Das kannst du jetzt tun

Der Hersteller Wear Group A/S hat sich entschieden, das Produkt zurückzurufen, und bittet betroffene Kunden, es nicht mehr zu verwenden. „Wir bitten dich, den Artikel kostenlos an uns zurückzusenden“, so Zalando. Wenn der Artikel zurückgeschickt wurde, wird der Kaufpreis komplett auf das Konto erstattet, mit dem bezahlt wurde.

Fragen zum Produktrückruf? Bei Fragen oder Bedenken, können Kunden sich per E-Mail an

askproductcompliance@zalando.de wenden, den Kundendienst-Hotline anrufen oder auf der Website vorbeischauen.

Rückruf von HiPP Produkten

Aktuell gibt es in Österreich einen besonders brisanten Produktrückruf. Die HiPP-Babykost bei SPAR wurde zurückgerufen. Jetzt ermittelt die Polizei. Warum, kannst du hier nachlesen: HiPP-Rückruf: Verdacht auf Rattengift in Babynahrung.