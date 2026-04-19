Schwerer Unfall bei Renovierung: Mann (39) stürzt 3,4 Meter in die Tiefe

Der Mann war gemeinsam mit dem Hausbesitzer mit Arbeiten am Dach beschäftigt, als es plötzlich zu einem Unfall kam. Er stürzte ab und wurde verletzt.

Der 39-Jährige war am Samstag bei seinem Freund, um ihm bei Renovierungsarbeiten am Wohnhaus in Dornbirn (Vorarlberg) zu helfen. Nachdem alle Dachziegel entfernt wurden und nur noch die Holzsparren sowie die Unterdeckplatten übrig waren, betraten beide das Dach, um es mit einer Plane vor Regen zu schützen.

Mann stürzt auf Betonboden

„Dabei dürfte der 39-Jährige versehentlich auf eine Unterdeckplatte statt auf einen Sparren getreten sein“, schildert die Polizei. Die Platte gab daraufhin nach und er stürzte etwa 3,40 Meter auf den Betonboden des Dachbodens. Er wurde verletzt und musste ins Krankenhaus Dornbirn gebracht werden.