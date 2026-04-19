Tödlicher Unfall in Südtirol: Für Bergsteiger kam jede Hilfe zu spät

Ein Alpinist verunglückte am Samstagvormittag tödlich an der Grohmannspitze. Rettungskräfte und Hubschrauber waren nach dem Absturz in der Südwand im Einsatz. Die Unfallursache wird ermittelt.

Die genauen Umstände, die zu dem Absturz in der anspruchsvollen Südwand führten, sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die genauen Umstände, die zu dem Absturz in der anspruchsvollen Südwand führten, sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

In den Grödener Dolomiten hat sich am Samstagvormittag ein schweres Unglück ereignet. Eine Person ist beim Durchsteigen der Südwand der Grohmannspitze tödlich verunglückt. Nach ersten Berichten geschah der Unfall gegen 10 Uhr. Trotz des schnellen Eintreffens der Rettungskräfte – darunter der Notarzthubschrauber, die lokale Bergrettung sowie die Carabinieri – kam für den Alpinisten jede Hilfe zu spät. Die Bergung des Opfers wurde umgehend eingeleitet.

Genaue Ursache noch unklar

Die Grohmannspitze liegt an der Grenze zwischen Südtirol und dem Trentino und gilt mit einer Höhe von 3.126 Metern als markanter Gipfel der Langkofelgruppe. Die genauen Umstände, die zu dem Absturz in der anspruchsvollen Südwand führten, sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.