Mit 1,02 Promille: Alkolenkerin (54) flüchtet nach Unfall

Die Frau war in einen Unfall verwickelt und beging Fahrerflucht. Sie wurde jedoch von der Polizei ausfindig gemacht. Dabei stellte sich heraus: Sie war alkoholisiert, ohne Führerschein und mit einem gestohlenen Auto unterwegs.

Die 54-jährige Salzburgerin war am Sonntag gegen 0.30 Uhr im Ortsgebiet von Frankenmarkt (Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich) in einen Auffahrunfall mit Sachschaden verwickelt. Nach einem kurzen Gespräch mit dem zweitbeteiligten Lenker und seinem Mitfahrer verließ sie jedoch ohne Datenaustausch fluchtartig die Unfallstelle, wie die Polizei mitteilt.

Auto gestohlen und keinen Führerschein

Nur kurze Zeit später konnte die Frau von der Polizei ausgeforscht werden. Erste Ermittlungen ergaben dabei, dass sie das Auto eines Nachbarn gestohlen hatte. Zudem war sie alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs. „Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Die Frau wird wegen mehrerer Delikte angezeigt“, so die Polizei.