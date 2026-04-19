Motorradfahrerin (61) von Auto erfasst – stirbt noch an Unfallstelle

Zu einem tragischen Unfall kam es am Samstagnachmittag in Penz. Eine Oberösterreicherin wurde bei einer Kollision mit einem Auto tödlich verletzt. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Die 61-Jährige war mit dem Motorrad auf der Ramingtalstraße in Penz (Bezirk Amstetten, Niederösterreich) in Richtung Steyr unterwegs. Zur selben Zeit war eine 25-jährige Frau mit dem Auto in die Gegenrichtung unterwegs. Als sie schließlich links abbog, kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. „Die Motorradlenkerin stürzte und verstarb an der Unfallstelle“, so die Polizei.