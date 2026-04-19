Prügel-Attacke in Skihütte – Täter flüchten auf Skiern

Schlägerei am späten Samstagabend in Sölden: Zwei Unbekannte schlugen in einem Lokal wahllos auf Gäste ein. Den Tätern gelang eine Flucht über die Piste.

Gegen 21.50 Uhr betraten zwei Männer das Lokal. Doch statt eine Bestellung aufzugeben, suchte einer von ihnen sofort die Konfrontation. Laut der Tiroler Polizei versetzte er einem 53-jährigen Österreicher „ohne ersichtlichen Grund einen Faustschlag“. Damit nicht genug: Unmittelbar danach ging der Schläger auf einen 36-jährigen Schweizer los und traktierte ihn mit „mehreren Faustschlägen“.

Fahndung im Skigebiet bisher erfolglos

Nach der Attacke machten sich die beiden Unbekannten aus dem Staub – sie schnallten ihre Skier an und flüchteten über die nächtliche Piste in Richtung Tal. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, die jedoch „bislang ohne Erfolg“ verlief. Der 53-jährige Österreicher kam mit leichten Verletzungen davon. Den Schweizer (36) erwischte es schwerer. Er musste vom Rettungsdienst in das LKH Innsbruck eingeliefert werden.

Hast du etwas gesehen?

Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Einer der Männer trug eine auffällige orange Jacke, sein Begleiter war mit einer schwarzen Skihose bekleidet. Hinweise kannst du hier durchgeben: 059133/7108.