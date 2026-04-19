53-Jähriger stürzt von Dach auf Auto – Hubschraubereinsatz

Gegen 18.30 Uhr passierte das Unglück auf der Baustelle eines Neubaus. Ein 53-jähriger Österreicher war gerade mit Aufräumarbeiten auf dem Dach beschäftigt… Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der Mann den Halt. Wie die Polizei berichtet, sei der Arbeiter „aus einer Höhe von drei Metern rückwärts vom Dach gestürzt“. Der Verunfallte krachte zunächst nicht direkt auf den Boden. Laut ersten Informationen sei er „auf einem geparkten Elektroauto aufgekommen“, bevor er schließlich auf die asphaltierte Einfahrt stürzte.

Mit Notarzthubschrauber in die Klinik

Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle musste aufgrund der Schwere der Verletzungen der Notarzthubschrauber angefordert werden. Der 53-Jährige wurde in die Klinik nach Innsbruck geflogen.