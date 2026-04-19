Innsbruck: Ladendieb (37) geht auf Detektiv los – Festnahme

Ein versuchter Ladendiebstahl endete am Samstagnachmittag in einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Ein 37-jähriger Mann setzte sich mit Tritten und Schlägen zur Wehr, als er beim Stehlen erwischt wurde.

Gegen 16.05 Uhr schlug ein Ladendetektiv in einer Filiale eines Innsbrucker Shoppingcenters Alarm. Er hatte beobachtet, wie ein 37-jähriger palästinensischer Staatsangehöriger versuchte, mehrere Waren – darunter auch Alkohol – mitgehen zu lassen, ohne zu bezahlen.

Wilde Rangelei im Shop

Doch die Festnahme durch den Detektiv verlief alles andere als friedlich. Als der 37-Jährige angehalten wurde, rastete er aus. Laut Tiroler Polizei kam es zu einer heftigen Rangelei, bei der sich der Beschuldigte „mit Tritten und Schlägen gegen das Festhalten zur Wehr setzte“. Der Ladendetektiv wurde verletzt. Für den Dieb klickten kurz darauf die Handschellen. Er wurde in die Justizanstalt Innsbruck überstellt.

Innsbruck: E-Scooter aus Keller gestohlen

Am Samstagabend in Innsbruck: Zwischen 20.50 und 21.15 Uhr schlugen die Diebe in einem Mehrparteienhaus zu. Laut Tiroler Polizei gelangten die Täter vermutlich „über ein ebenerdig gelegenes offenes Kellerfenster“ ins Gebäude. Dort drangen sie in ein Abteil ein, indem sie eine „Gittertüre aufhebelten bzw. aufbogen“. Die Beute: Ein E-Scooter der Marke Segway (Typ: E2E).