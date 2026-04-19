Blutiges Beziehungsdrama – Frau attackiert Partner mit Scherbe
Schockierende Szenen in den frühen Morgenstunden des 18. April im Pinzgau: Was als verbaler Streit begann, endete für einen 31-Jährigen blutig im Krankenhaus. Seine Partnerin (33) ging mit einem abgebrochenen Glas auf ihn los.
Zuerst flogen die Worte… – und schließlich griff die Frau zu einer Glas-Scherbe. Im Zuge eines Streits attackierte die 33-jährige Deutsch-Thailänderin ihren Partner mit einem „abgebrochenen Glas“.
Verletzungen und Festnahme
Der 31-jährige Pinzgauer wurde verletzt und in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. Auch die 33-Jährige verletzte sich bei der Auseinandersetzung. Für die 33-Jährige klickten die Handschellen. Sie wurde festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.
Waffenverbot & Drogen-Anzeige
Gegen die Frau wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Neben den Anzeigen wegen Körperverletzung werden nun beide Beteiligten auch „nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt“.