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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto.
Neben der Gewalttat geht es nun auch um mögliche Drogendelikte.
Pinzgau/Salzburg
19/04/2026
Fäuste flogen

Blutiges Beziehungsdrama – Frau attackiert Partner mit Scherbe

Schockierende Szenen in den frühen Morgenstunden des 18. April im Pinzgau: Was als verbaler Streit begann, endete für einen 31-Jährigen blutig im Krankenhaus. Seine Partnerin (33) ging mit einem abgebrochenen Glas auf ihn los.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(113 Wörter)

Zuerst flogen die Worte… – und schließlich griff die Frau zu einer Glas-Scherbe. Im Zuge eines Streits attackierte die 33-jährige Deutsch-Thailänderin ihren Partner mit einem „abgebrochenen Glas“.

Verletzungen und Festnahme

Der 31-jährige Pinzgauer wurde verletzt und in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. Auch die 33-Jährige verletzte sich bei der Auseinandersetzung. Für die 33-Jährige klickten die Handschellen. Sie wurde festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.

Waffenverbot & Drogen-Anzeige

Gegen die Frau wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Neben den Anzeigen wegen Körperverletzung werden nun beide Beteiligten auch „nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt“.

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