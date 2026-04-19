Blutiges Beziehungsdrama – Frau attackiert Partner mit Scherbe

Schockierende Szenen in den frühen Morgenstunden des 18. April im Pinzgau: Was als verbaler Streit begann, endete für einen 31-Jährigen blutig im Krankenhaus. Seine Partnerin (33) ging mit einem abgebrochenen Glas auf ihn los.

Neben der Gewalttat geht es nun auch um mögliche Drogendelikte.

Neben der Gewalttat geht es nun auch um mögliche Drogendelikte.

Zuerst flogen die Worte… – und schließlich griff die Frau zu einer Glas-Scherbe. Im Zuge eines Streits attackierte die 33-jährige Deutsch-Thailänderin ihren Partner mit einem „abgebrochenen Glas“.

Verletzungen und Festnahme

Der 31-jährige Pinzgauer wurde verletzt und in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. Auch die 33-Jährige verletzte sich bei der Auseinandersetzung. Für die 33-Jährige klickten die Handschellen. Sie wurde festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.

Waffenverbot & Drogen-Anzeige

Gegen die Frau wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Neben den Anzeigen wegen Körperverletzung werden nun beide Beteiligten auch „nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt“.