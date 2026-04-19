Raub: Teenie-Duo würgt 14-Jährigen für ein paar Euro

Gegen 19.45 Uhr war eine vierköpfige Gruppe am Kufsteiner Kalvarienberg unterwegs, als sie plötzlich von zwei Burschen angesprochen wurden. Die Unbekannten forderten Bargeld… „Die vier Jugendlichen verweigerten die Herausgabe von Bargeld und gingen weiter in Richtung Friedhof, wobei sie von den beiden Burschen verfolgt wurden“, so die Tiroler Polizei.

Im Würgegriff für Kleingeld

Im Eingangsbereich des Friedhofs: Die beiden Angreifer packten einen 14-jährigen Österreicher, klammerten ihn fest und nahmen ihn laut Polizei in einen „Würgegriff“. Dem Opfer wurde gewaltsam die Jacke samt Geldbörse entrissen. Die Beute? Ein „Bargeldbetrag im einstelligen Bereich“. Das Opfer blieb unverletzt. Mehrere Streifen der Polizei Kufstein leiteten sofort eine Fahndung ein und konnten die beiden Verdächtigen kurz darauf stellen. Es handelt sich um einen 15-jährigen Österreicher und einen 15-jährigen Syrer. Nach Abschluss der Ermittlungen wird Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Bezirkshauptmannschaft Kufstein erstattet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.04.2026 um 10:50 Uhr aktualisiert