Verirrt im Wald: Große Suchaktion nach 17-Jährigem

Der Jugendliche verlor bei Einbruch der Dunkelheit am Pinsdorfberg die Orientierung. Sein Akku war fast leer, deshalb setzte er einen Notruf ab. Daraufhin wurde eine große Suchaktion nach dem Vermissten gestartet.

Drei Kinder, ein Junge im Alter von neun Jahren und zwei Mädchen im Alter von zehn und elf Jahren, alle aus dem Bezirk Gmunden (Oberösterreich), unternahmen gegen 17 Uhr eine Wanderung auf den Pinsdorfberg. „Ziel der Kinder war eine alte Ruine in der Nähe eines Steinbruchs, wobei sie sich durch wegloses, alpines Gelände bewegten“, führt die Polizei aus. Der Gruppe schloss sich schließlich spontan der 17-jährige Nachbar an, weil er die Kinder begleiten wollte.

Jugendlicher verirrt sich und wählt Notruf

Als sie bei der Ruine eintrafen, trennte er sich aus unerklärlichen Gründen wieder von der Gruppe und suchte alleine einen Weg. „Die drei Kinder traten anschließend den Abstieg ins Tal an und erreichten ihre Wohnorte wohlbehalten“, heißt es. Doch bei drohendem Einbruch der Dunkelheit gegen 19:20 Uhr verlor der 17-Jährige die Orientierung im unwegsamen Gelände. Der Akkustand seines Handys näherte sich dem Ende, deshalb alarmierte er trotz fehlender SIM-Karte den Notruf.

Große Suchaktion am Pinsdorfberg

„Aufgrund seiner ungenauen Ortsangaben und der Tatsache, dass seitens der Beamten aufgrund der fehlenden SIM-Karte kein Rückruf möglich war, gestaltete sich die Lokalisierung zunächst schwierig“, so die Polizei. An der Suchaktion beteiligten sich schließlich 15 Einsatzkräfte der Bergrettungsstelle Traunkirchen sowie acht Polizisten. Außerdem wurde der Polizeihubschrauber Libelle Salzburg FLIR alarmiert.

Jugendlicher dank Kind wohlauf gefunden

„Ein an der ursprünglichen Wanderung beteiligtes Kind führte gemeinsam mit der Mutter des Jugendlichen die Einsatzkräfte zu jener Stelle, an der sich die Gruppe zuvor getrennt hatte.“ Dadurch konnte der Jugendliche schließlich in unmittelbarer Nähe dieses Bereichs wohlauf gefunden werden. Gegen 21:30 Uhr konnten sämtliche Personen von den Einsatzkräften unverletzt und sicher durch das steile Waldgelände ins Tal begleitet werden.