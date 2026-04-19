Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Symbolfoto von 5min.at: Polizeiauto bei Nacht.
In Linz war ein Jugendlicher ohne Schein mit dem Auto unterwegs.
Oberösterreich
19/04/2026
Anzeige

„Wollte nur fortgehen“ – 15-Jähriger fährt mit Mamas Auto zu Lokal

Der Jugendliche fuhr zu einem Lokal in Rohrbach. Doch eine anonyme Anzeige hat ihn entlarvt.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(71 Wörter)

Der 15-Jährige aus Linz (Oberösterreich) für in der Nacht auf Sonntag mit dem Auto seiner Mutter zu einem Lokal in den Bezirk Rohrbach. „Aufgrund einer anonymen Anzeige konnte der Wagen am dortigen Parkplatz festgestellt werden“, informiert die Polizei. Der Jugendliche gab seine Tat zu und gab an, dass er einfach nur fortgehen wollte. Er wird angezeigt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: