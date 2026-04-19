„Wollte nur fortgehen“ – 15-Jähriger fährt mit Mamas Auto zu Lokal

Der 15-Jährige aus Linz (Oberösterreich) für in der Nacht auf Sonntag mit dem Auto seiner Mutter zu einem Lokal in den Bezirk Rohrbach. „Aufgrund einer anonymen Anzeige konnte der Wagen am dortigen Parkplatz festgestellt werden“, informiert die Polizei. Der Jugendliche gab seine Tat zu und gab an, dass er einfach nur fortgehen wollte. Er wird angezeigt.