2,32 Promille: Polizei stoppt betrunkenen E-Scooter-Lenker

Der junge Mann wurde von der Polizei nach Hause geschickt. Doch statt zu Fuß zu gehen, fuhr mit dem E-Scooter weiter und wurde von denselben Beamten dabei erwischt.

Wegen einer aggressiven Person wurde eine Streife am Sonntag gegen 2.50 Uhr in die Dragonerstraße in Wels (Oberösterreich) gerufen. Dort konnten sie einen 24-Jährigen antreffen, der zwar nicht aggressiv, aber betrunken war. Die Polizisten erklärten dem Mann, er solle doch nach Hause gehen, ein Taxi lehnte er mehrmals ab. Daraufhin ging der Mann.

Betrunkener fährt Schlangenlinien am Gehsteig

Doch nur 15 Minuten später konnten die Beamten auf der Dragonerstraße einen E-Scooter-Lenker wahrnehmen, der am Gehsteig in Schlangenlinien unterwegs war. „Bei der Anhaltung stellten die Beamten fest, dass es sich erneut um den 24-Jährigen handelte“, informiert die Polizei. Auf das Gespräch davor konnte sich der Mann nicht mehr erinnern. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,32 Promille. Er wird angezeigt.