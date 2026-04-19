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/ ©Montage: Canva & ÖRK / Kellner Holly Thomas
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Mopedfahrer und einen Mitarbeiter des Roten Kreuz.
Auf der L1145 in Schärding kam es zu einem schweren Unfall.
Schärding/Oberösterreich
19/04/2026
Unfall

Von Auto erfasst: Jugendlicher (16) mit Moped in Feld geschleudert

In einer Kreuzung kam es zur Kollision. Dabei wurde der junge Oberösterreicher samt Fahrzeug ins Feld geschleudert und verletzt.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)

Der Unfall passierte am Samstagabend im Bezirk Schärding (Oberösterreich), als ein 63-jähriger Oberösterreicher mit dem Auto auf der L1145 in Richtung Eggerding fuhr. Der Jugendliche war gerade von Wernhartsgrub Richtung Landesstraße unterwegs, als es im dortigen Kreuzungsbereich schließlich zum Zusammenstoß zwischen dem Autofahrer und dem Mopedfahrer kam. „Der 16-Jährige wurde dabei samt seinem Fahrzeug in ein angrenzendes Feld geschleudert“, informiert die Polizei. Er wurde verletzt und nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Ried eingeliefert.

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