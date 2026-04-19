Von Auto erfasst: Jugendlicher (16) mit Moped in Feld geschleudert

Der Unfall passierte am Samstagabend im Bezirk Schärding (Oberösterreich), als ein 63-jähriger Oberösterreicher mit dem Auto auf der L1145 in Richtung Eggerding fuhr. Der Jugendliche war gerade von Wernhartsgrub Richtung Landesstraße unterwegs, als es im dortigen Kreuzungsbereich schließlich zum Zusammenstoß zwischen dem Autofahrer und dem Mopedfahrer kam. „Der 16-Jährige wurde dabei samt seinem Fahrzeug in ein angrenzendes Feld geschleudert“, informiert die Polizei. Er wurde verletzt und nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Ried eingeliefert.