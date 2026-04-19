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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt das HiPP-Produkt Karotte mit Kartoffeln.
Verdächtige HiPP-Gläschen sollen mit einem weißen Aufkleber und rotem Kreis markiert sein.
Burgenland
19/04/2026
Im Burgenland

Rückruf: Zweites wohl manipuliertes HiPP-Gläschen verkauft

Nachdem bereits ein mit Rattengift versetztes Babygläschen im Burgenland sichergestellt wurde, ist nun offenbar ein zweiter Fall aufgetaucht.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(222 Wörter)

Nach dem Gift-Alarm um HiPP-Babynahrung gibt es nun neue Informationen. Zuerst wurde der Rückruf bekannt, dann nach Ermittlungen, dass es sich um manipulierte Gläser handelt, die mit Rattengift versetzt sein könnten. Nun sei laut mehreren Medienberichten, die sich auf die APA berufen, ein zweites manipuliertes Glas aufgetaucht, das mit Rattengift versetzt sein könnte.

Zweiter Fund im Burgenland

Nachdem bereits in Schützen am Gebirge ein Gläschen sichergestellt wurde, verdichten sich nun die Hinweise auf ein weiteres betroffenes Produkt im Burgenland. Laut ersten Informationen dürfte auch dieses zweite Behältnis im Burgenland gekauft worden sein. Erste Untersuchungen der Polizei Burgenland an der ersten sichergestellten Probe brachten ein klares Ergebnis: Das Gläschen wurde „positiv auf Rattengift getestet“. Auch aus Tschechien und der Slowakei werden manipulierte Funde gemeldet, die teils einen „verdorbenen Geruch“ aufwiesen.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt das HiPP Gläschen mit Karotten und Kartoffeln.
©BIPA
Verdächtige HiPP-Gläschen sollen mit einem weißen Aufkleber und rotem Kreis markiert sein.

Achtung: Darauf musst du achten:

Laut Polizei sind manipulierte Gläschen oft an der Unterseite erkennbar: Sie wurden am Boden mit einem weißen Aufkleber und einem roten Kreis markiert. Die AGES warnt eindringlich: Die Gefahr ist tückisch, da die Wirkung des Gifts (Bromadiolon) die Blutgerinnung hemmt, aber die „Symptome verzögert erst 2 bis 5 Tage nach der Aufnahme“ eintreten. Eltern sollten bei Anzeichen wie Nasenbluten, blauen Flecken oder extremer Blässe sofort einen Arzt aufsuchen.

Was Eltern jetzt tun müssen:

    • Kontrolliert eure Vorräte (insbesondere Karotte mit Kartoffel, 190g).

    • Achtet auf weiße Aufkleber mit rotem Kreis am Glasboden.

    • Gebt verdächtige oder bereits gekaufte Gläschen bei SPAR zurück – der Kaufpreis wird auch ohne Beleg erstattet.

    • Wichtig: Bei Verdacht auf Verzehr sofort medizinische Hilfe suchen! Mit der Gabe von Vitamin K ist die Vergiftung gut behandelbar.

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