Rückruf: Zweites wohl manipuliertes HiPP-Gläschen verkauft

Nach dem Gift-Alarm um HiPP-Babynahrung gibt es nun neue Informationen. Zuerst wurde der Rückruf bekannt, dann nach Ermittlungen, dass es sich um manipulierte Gläser handelt, die mit Rattengift versetzt sein könnten. Nun sei laut mehreren Medienberichten, die sich auf die APA berufen, ein zweites manipuliertes Glas aufgetaucht, das mit Rattengift versetzt sein könnte.

Zweiter Fund im Burgenland

Nachdem bereits in Schützen am Gebirge ein Gläschen sichergestellt wurde, verdichten sich nun die Hinweise auf ein weiteres betroffenes Produkt im Burgenland. Laut ersten Informationen dürfte auch dieses zweite Behältnis im Burgenland gekauft worden sein. Erste Untersuchungen der Polizei Burgenland an der ersten sichergestellten Probe brachten ein klares Ergebnis: Das Gläschen wurde „positiv auf Rattengift getestet“. Auch aus Tschechien und der Slowakei werden manipulierte Funde gemeldet, die teils einen „verdorbenen Geruch“ aufwiesen.

©BIPA Verdächtige HiPP-Gläschen sollen mit einem weißen Aufkleber und rotem Kreis markiert sein.

Achtung: Darauf musst du achten:

Laut Polizei sind manipulierte Gläschen oft an der Unterseite erkennbar: Sie wurden am Boden mit einem weißen Aufkleber und einem roten Kreis markiert. Die AGES warnt eindringlich: Die Gefahr ist tückisch, da die Wirkung des Gifts (Bromadiolon) die Blutgerinnung hemmt, aber die „Symptome verzögert erst 2 bis 5 Tage nach der Aufnahme“ eintreten. Eltern sollten bei Anzeichen wie Nasenbluten, blauen Flecken oder extremer Blässe sofort einen Arzt aufsuchen.