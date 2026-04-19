100 Meter mitgeschleift: Nachbar findet toten Mann (53) unter Traktor

Bei Feldarbeiten kam es zu dem tragischen Unfall: Der Mann geriet unter die Egge und wurde meterweit mitgeschleift. Sein Nachbar fand ihn und alarmierte die Einsatzkräfte. Doch für ihn kam jede Hilfe zu spät.

In Wels kam es auf einem feld zu einem tragischen Unfall.

In Wels kam es auf einem feld zu einem tragischen Unfall.

Der 53-Jährige aus Wels (Oberösterreich) war am Samstag alleine mit Feldarbeiten beschäftigt. „Dabei lenkte er einen Traktor samt angehängter Egge, um den Ackerboden zu begradigen“, so die Polizei. Doch dann kam es zu einer Tragödie, als er den Traktor verließ: er geriet unter die Egge und wurde etwa 100 Meter mitgeschliffen. Das Fahrzeug blieb erst stehen, als es gegen die Hausmauer neben dem Acker krachte.

Jede Hilfe kam zu spät

Ein Nachbar bemerkte gegen 18 Uhr das laufende Fahrzeug und fand den Mann unter der Egge. „Mehrere Ersthelfer befreiten den Mann und verständigten den Notruf“, heißt es. Doch trotz aller sofortiger Reanimationsmaßnahmen sämtlicher Beteiligter konnte der Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.04.2026 um 13:19 Uhr aktualisiert