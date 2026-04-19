Skip to content
Region auswählen:
/ ©NettoFigueiredo/Pixabay
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt ein kaputtes Auto.
In Schärding kam es zu einem schweren Autounfall.
Schärding/Oberösterreich
19/04/2026
Unfall

Auto überschlägt sich – verletzte 84-Jährige aus Wrack befreit

Bei der Abfahrt Unterteufenbach schrammte sie mit dem Auto die Leitschiene entlang, worauf sich das Fahrzeug überschlug. Die Feuerwehr musste die Frau aus dem Wrack befreien.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(93 Wörter)

Die deutsche Staatsbürgerin aus dem Bezirk Schärding (Oberösterreich) war mit dem Auto am Samstag auf der B137 Innviertler Straße in Richtung Andorf unterwegs. Als sie bei der Abfahrt Unterteufenbach war, kam sie plötzlich rechts von der Fahrbahn ab. Sie schrammte entlang der Leitschiene, worauf sich das Fahrzeug überschlug. „Die Frau musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden“, so die Polizei. Sie wurde verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Klinikum Schärding gebracht.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: