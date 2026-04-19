Auto überschlägt sich – verletzte 84-Jährige aus Wrack befreit

Bei der Abfahrt Unterteufenbach schrammte sie mit dem Auto die Leitschiene entlang, worauf sich das Fahrzeug überschlug. Die Feuerwehr musste die Frau aus dem Wrack befreien.

Die deutsche Staatsbürgerin aus dem Bezirk Schärding (Oberösterreich) war mit dem Auto am Samstag auf der B137 Innviertler Straße in Richtung Andorf unterwegs. Als sie bei der Abfahrt Unterteufenbach war, kam sie plötzlich rechts von der Fahrbahn ab. Sie schrammte entlang der Leitschiene, worauf sich das Fahrzeug überschlug. „Die Frau musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden“, so die Polizei. Sie wurde verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Klinikum Schärding gebracht.