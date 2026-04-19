Starkregen, Sturmböen und Hagel: Unwetterwarnung für Österreich

Eine herannahende Kaltfront bringt einen Wetterumschwung mit Schauern, Sturmböen, teils kräftigen Gewittern und Hagel nach Österreich. Die Experten haben bereits die gelbe Warnstufe ausgerufen.

Nach einem sonnigen Start in den Tag ziehen nun dunkle Wolken auf. Laut der Unwetterzentrale (UWZ) erreichen uns am Nachmittag schauerartiger Regen und Gewitter, die sich über weite Teile des Landes ausbreiten. Besonders im Süden und Osten, wo es zuvor noch mild war, kann es laut UWZ ab Mittag zu „einzelnen kräftigeren Gewittern“ kommen. „In Vorarlberg wird man heute bereits mit Donnergrollen geweckt“, so heißt es.

Gelbe Warnung für fast ganz Österreich

Sowohl die GeoSphere Austria als auch die UWZ und Skywarn haben für weite Landesteile eine „gelbe Warnung“ ausgegeben. Die Warnkarten zeigen: In Kärnten, Oberösterreich, Steiermark, Teilen Niederösterreichs, Vorarlberg, sowie Teilen Tirols und Salzburg kommt es zu Gewitter. Die Unwetterzentrale hat für Teile Vorarlbergs und einen kleinen Teil in Tirol sogar eine rote Warnung ausgegeben. In Teilen Kärntens, Salzburg, Niederösterreich, Steiermark und Tirol, sowie Vorarlberg wurde laut UWZ auch eine Warnung der Farbe Orange ausgegeben. Wie Skywarn berichtet kann es zu „lokal kräftiger Starkregen mit Überflutungsgefahr“, sowie auch kleinen Hagel mit einer Größe von 2 Zentimetern, sowie Sturmböen kommen. „Auch nach Frontdurchgang weiterhin böiger Wind aus West bis Nordwest möglich“, heißt es von Skywarn auf Facebook.

©UWZ | Die Karte der UWZ zeigt Warnungen im gelben, orangen und roten Bereich ©GeoSphere Austria | Die GeoSphere Austria schreibt eine Warnung in der Farbe Gelb aus. ©Skywarn | Auch laut Skywarn kommt es zu Gewitter, Hagel und Sturmböen.

Hier kommt es zu Gewitter

Besonders im Süden und Südosten Österreichs wird es am späten Nachmittag ungemütlich. Laut den Experten von Skywarn nimmt die Gewitteraktivität von Oberkärnten über das Mürztal bis hin zum südlichen Wiener Becken deutlich zu. Gegen Abend erreicht die Front schließlich das Klagenfurter Becken sowie die West- und Südsteiermark. In diesen Regionen zeigen die Wettermodelle derzeit sogar die „stärkste Gewitteraktivität“ an. Parallel dazu rollt ab etwa 16 Uhr eine zweite Welle über den Westen und Nordwesten (Vorarlberg bis Innviertel) heran.

Das solltest du bei Unwettergefahr tun

Die Bevölkerung wird dazu angehalten, entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Dazu gehört das Schließen von Fenstern, Türen und Garagentoren sowie das rechtzeitige Suchen von Schutzräumen, insbesondere bei Aufenthalten im Gebirge oder auf Gewässern. Sportflieger und Bootsführer sollten ihre Aktivitäten frühzeitig beenden und gesicherte Bereiche aufsuchen, um die kritische Phase der Kaltfront sicher zu überstehen.