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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Rettungsauto in Klagenfurt.
Auf der Rohrbacher Bundesstraße kam es zu einem Unfall.
Rohrbach/Oberösterreich
19/04/2026
Verletzt

Von Fahrbahn abgekommen: Auto landet neben Gleis am Dach

Der Autofahrer kam in eienr Kurve plötzlich von der Straße ab. Das Auto überschlug sich und blieb am Dach liegen. Er wurde verletzt.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(74 Wörter)

Der 27-Jähriger war am Sonntag gegen 3.35 Uhr mit dem Auto auf der Rohrbacher Bundesstraße (Bezirk Rohrbach, Oberösterreich) Richtung Aigen unterwegs. Plötzlich kam der Mann in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb laut Polizei im Böschungsbereich zwischen der Fahrbahn und den Bahngleisen am Dach liegen. Der 27-Jährige wurde verletzt und in das Klinikum Rohrbach gebracht.

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