Asylzahlen in Österreich fast halbiert – „Maßnahmen wirken“

Die neuesten Zahlen aus dem Innenministerium lassen aufhorchen: Im ersten Quartal 2026 hat sich die Zahl der Asylanträge im Vergleich zum Vorjahr fast halbiert.

Österreich verzeichnet aktuell die geringsten Antragszahlen seit einem Jahrzehnt. Besonders deutlich wird der Rückgang im März 2026: Mit nur 306 Asyl-Erstanträgen sank die Zahl im Vergleich zum Vorjahresmonat um über 27 Prozent. Betrachtet man das gesamte erste Quartal, gab es bei den Asylanträgen (Erstanträge und Folgeanträge) sogar ein Minus von 45 Prozent. Innenminister Gerhard Karner sieht darin einen klaren Erfolg seiner restriktiven Linie und will die illegale Migration weiter „gegen Null drängen“.

Karner: „Maßnahmen wirken“

Für Innenminister Gerhard Karner ist die Entwicklung kein Zufall, sondern das Ergebnis konsequenter Arbeit. „Der Kampf gegen die illegale Migration wird konsequent fortgesetzt. Die stark rückläufigen Zahlen zeigen, dass die Maßnahmen in Österreich und Europa wirken“, so Karner in einer aktuellen Aussendung.

©BKA / Christopher Dunker Am Foto: Innenminister Gerhard Karner.

Schlepper machen Bogen um Österreich

Besonders im Burgenland zeigt sich die Veränderung: Wurden Anfang 2023 noch über 5.100 illegale Grenzübertritte gestoppt, waren es im selben Zeitraum 2026 nur noch 134 Personen – eine Reduktion um 97 Prozent. Durch verstärkte Kontrollen, wie die „Operation Fox“ auf ungarischem Staatsgebiet, und ein breiteres Grenzschutzkonzept im Hinterland scheint die organisierte Schleppermafia Österreich mittlerweile zu meiden. Die Routen haben sich weg von der Ostgrenze hin zur sogenannten Balkan-Küstenroute verschoben, so in der Aussendung.

Familiennachzug gestoppt

Ein weiterer Faktor für die Entlastung der Sozial- und Bildungssysteme ist die Aussetzung des Familiennachzugs. Gab es im ersten Quartal 2025 noch 401 Einreisen über diesen Weg, waren es heuer nur noch 25 absolute Härtefälle. Diese Verordnung gerade erst um weitere sechs Monate verlängert.

So läuft es mit dem Außerlandes bringen: 3.575 Personen mussten Österreich allein im März verlassen.

Davon erfolgten 53 Prozent zwangsweise.

Fast die Hälfte der Abgeschobenen waren strafrechtlich verurteilt.

Seit dem Sturz des Assad-Regimes kehrten rund 1.100 Syrer freiwillig in ihre Heimat zurück.

Grundversorgung auf 20-Jahres-Tief

Auch bei der Unterbringung macht sich der Rückgang bemerkbar. Mit rund 7.900 Asylwerbern in der Grundversorgung wurde der niedrigste Wert seit über zwei Jahrzehnten erreicht. Die Zahl der Bundesquartiere konnte dadurch von über 30 auf aktuell nur noch acht reduziert werden.