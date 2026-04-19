Mehrheit der Österreicher wollen Tempo 130 auf Autobahnen behalten

Spritsparen ja, Zwang nein... Eine neue Umfrage im Auftrag des ÖAMTC zeigt ein deutliches Stimmungsbild unter Österreichs Autofahrern: Die große Mehrheit will weiterhin mit 130 km/h über die Autobahnen flitzen.

Die Diskussion um ein niedrigeres Tempolimit zur Reduktion des Spritverbrauchs kocht immer wieder hoch – doch bei den Österreichern stößt der Vorschlag auf wenig Gegenliebe. Laut einer aktuellen Spectra-Erhebung halten 68 Prozent der Befragten Tempo 130 für genau richtig. Das geht aus einer aktuellen Aussendung vom ÖAMTC hervor.

Wie schnell soll man auf Autobahnen in Österreich fahren dürfen? 150 finde ich gut 130 reicht vollkommen Maximal 100! Ist mir egal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Mehrheit gegen „Spritspar-Bremse“

Selbst wenn es um das Argument des kostensparenden Fahrens geht, bleibt die Ablehnung stabil. Zwar finden rund 33 Prozent die Idee von Tempo 100 aus Spritspargründen gut, eine Mehrheit von 61 Prozent lehnt diesen Vorschlag jedoch ab. Bernhard Wiesinger, Leiter der ÖAMTC-Interessenvertretung, dazu: „Die Menschen wollen selbst entscheiden, wie sie ihr Fahrverhalten anpassen, staatliche Vorgaben stoßen mehrheitlich auf Ablehnung.“

Freiwilliges Sparen statt Gesetz

Interessant ist: Die Österreicher sparen bereits von sich aus. Mehr als die Hälfte der Autobahn-Nutzer (52 Prozent) gibt an, spritsparend unterwegs zu sein. Doch auch unter diesen „Sparfüchsen“ spricht sich jeder Zweite gegen eine gesetzliche Pflicht aus. Wer langsamer fahren will, um Geld zu sparen, tut das bereits – er will aber nicht dazu gezwungen werden, heißt es.

Wenn Tempo 100, dann nur kurz

Sollte die Politik das Limit dennoch senken, hat die Bevölkerung eine klare Bedingung: 78 Prozent fordern, dass eine solche Regelung nur vorübergehend gelten darf – etwa bei einer akuten Spritknappheit. „Eine dauerhafte Absenkung des Tempolimits findet hingegen keine Unterstützung“, stellt Wiesinger klar.

„Grüne Welle“ statt Tempolimit

Der Mobilitätsclub schlägt stattdessen Alternativen vor, die den Geldbeutel und die Umwelt schonen, ohne die Autofahrer auszubremsen: Optimierte Ampelschaltungen („Grüne Welle“) und Überholverbote für Lkw auf zweispurigen Autobahnen. Laut ÖAMTC würden diese Maßnahmen in Summe sogar mehr Sprit einsparen als ein generelles Tempolimit für Autos.