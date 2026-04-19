Letzter Wunsch: Noch einmal zu Mama und Papa

Eine berührende Wunscherfüllung zeigt, wie wichtig ein letzter Besuch daheim sein kann. Eine schwerkranke Frau durfte sich noch von ihren Eltern verabschieden - ein Moment voller Liebe, der lange nachwirkt.

„Einmal noch zu Mama & Papa“ – mehr braucht es oft nicht. Wie der Verein Rollende Engel schildert, sind letzte Wünsche häufig klein und doch von unschätzbarem Wert. So auch bei der Oberösterreicherin Christine. Sie liegt aufgrund eines Tumors auf einer Palliativstation und wird dort medizinisch betreut. Doch während ihre Krankheit fortschreitet, wächst ein anderer Wunsch immer stärker: Sie möchte noch einmal nach Hause, um sich in Ruhe von ihren Eltern zu verabschieden.

Aufbruch ins Vertraute

Diesen Herzenswunsch erfüllen Birgitt, Gerlinde und Florian. Sie holen Christine im Krankenhaus ab und lernen sie dort kennen. Sprechen kann sie aufgrund ihrer Erkrankung nicht mehr, doch die Verständigung gelingt sofort. Die Freude ist spürbar – sie kann es kaum erwarten, ein letztes Mal heimzukehren. Für alle Beteiligten ist klar: Dieser Weg ist mehr als nur eine Fahrt, er ist ein Abschied.

Wiedersehen mit Mama & Papa

Zuhause angekommen, wird Christine liebevoll empfangen. Mit der Fahrtrage geht es ins Haus, wo bereits eine kleine Caféjause vorbereitet ist. Die Erleichterung ist ihr anzusehen. Auch ihre Eltern strahlen – bemüht, ihrer Tochter diesen Moment so schön wie möglich zu machen. Es sind stille Augenblicke, die mehr sagen als Worte.

©Verein Rollende Engel | Ein letzter gemeinsamer Nachmittag voller Erinnerungen und Abschied.

Erinnerungen, die bleiben

Nach dem gemeinsamen Kaffee versammelt sich die Familie auf der Terrasse. Mama und Papa erzählen von Christines Kindheit, zeigen Fotos von Urlauben, Schule und Freizeit. Immer wieder steigen Tränen auf. Niemand kann begreifen, was bevorsteht. Und doch wird die gemeinsame Zeit bewusst genutzt. Die Liebe innerhalb der Familie ist in jedem Moment spürbar.

Ein Abschied für immer

Auch dieser Nachmittag geht zu Ende. Die Rückfahrt ins Krankenhaus steht an. Mama und Papa verabschieden sich von ihrer Tochter, umarmen sie und sprechen letzte Worte. Dann schließen sich die Türen des Fahrzeugs, langsam setzt es sich in Bewegung. „Nur wenige Tage nach dieser Wunscherfüllung ist Christine verstorben und legt nun vom Himmel aus ihre schützenden Hände über ihre Eltern. Unsere Anteilnahme gilt allen Angehörigen“, so der Verein Rollende Engel.