Vater von Bundeskanzler Stocker verstorben – mit 92 Jahren
Franz Stocker, der Vater des amtierenden Bundeskanzlers Christian Stocker, ist im Alter von 92 Jahren verstorben.
Wie mehrere Medien, unter Berufung auf die APA, übereinstimmend berichten, verstarb der Alt-Politiker. Das Bundeskanzleramt bestätigte dies. Aufgrund des Todesfalls in der Familie des Kanzlers wurden die für Montag geplanten Budget-Verhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS vorerst verschoben, heißt es.
Seine Laufbahn
Franz Stocker, geboren am 1. Mai 1933 in Raiding, war das Paradebeispiel für eine klassische Arbeiterkarriere innerhalb der Volkspartei. Nach seiner Lehre als Elektroinstallateur war er jahrzehntelang als Elektromonteur bei der NEWAG (heute EVN) tätig. Dort begann auch sein unermüdlicher Einsatz für die Arbeitnehmerrechte: Er stieg bis zum Zentralbetriebsratsvorsitzenden der EVN auf und war ein Urgestein der Fraktion Christlicher Gewerkschafter (FCG).
Seine politische Ära:
- Bundesrat: Von 1979 bis 1983 vertrat er die Interessen Niederösterreichs.
- Nationalrat: Zwischen 1983 und 1993 war er eine gewichtige Stimme im Parlament.
- Gewerkschaft: Stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft Metall-Bergbau-Energie und Mitglied im ÖGB-Vorstand.
Quelle: Parlament Österreich