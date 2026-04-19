Vater von Bundeskanzler Stocker verstorben – mit 92 Jahren

Wie mehrere Medien, unter Berufung auf die APA, übereinstimmend berichten, verstarb der Alt-Politiker. Das Bundeskanzleramt bestätigte dies. Aufgrund des Todesfalls in der Familie des Kanzlers wurden die für Montag geplanten Budget-Verhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS vorerst verschoben, heißt es.

Seine Laufbahn

Franz Stocker, geboren am 1. Mai 1933 in Raiding, war das Paradebeispiel für eine klassische Arbeiterkarriere innerhalb der Volkspartei. Nach seiner Lehre als Elektroinstallateur war er jahrzehntelang als Elektromonteur bei der NEWAG (heute EVN) tätig. Dort begann auch sein unermüdlicher Einsatz für die Arbeitnehmerrechte: Er stieg bis zum Zentralbetriebsratsvorsitzenden der EVN auf und war ein Urgestein der Fraktion Christlicher Gewerkschafter (FCG).

Seine politische Ära: Bundesrat: Von 1979 bis 1983 vertrat er die Interessen Niederösterreichs.

Nationalrat: Zwischen 1983 und 1993 war er eine gewichtige Stimme im Parlament.

Gewerkschaft: Stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft Metall-Bergbau-Energie und Mitglied im ÖGB-Vorstand. Quelle: Parlament Österreich

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.04.2026 um 15:36 Uhr aktualisiert