Erste Piloten für neues Transportflugzeug ausgebildet

Während die alten Hercules-Maschinen langsam in Pension gehen, bereitet sich das Bundesheer intensiv auf die Zukunft vor.

Die ersten vier Piloten haben nun ihre Ausbildung am neuen Transportflugzeug Embraer C-390 in Brasilien erfolgreich abgeschlossen, das geht aus einer aktuellen Aussendung hervor. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zeigt sich begeistert über den Fortschritt: „Mit der erfolgreichen Ausbildung unserer ersten Piloten für die Transportmaschine Embraer C-390 setzen wir nicht nur einen wichtigen Meilenstein, sondern beginnen ein neues Kapitel in der Modernisierung der Luftstreitkräfte.“

©Parlamentsdirektion /​ Ulrike Wieser Am Foto: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

„Wie ein Umstieg ins Jahr 2026“

Die Ausbildung war kein Spaziergang. Zuerst mussten die Piloten am Sprachinstitut des Bundesheeres Portugiesisch büffeln, bevor es zur Praxis nach São José dos Campos (Brasilien) ging. Dort standen Theorie-Module und intensives Simulatortraining auf dem Programm. Ein Pilot beschreibt den technologischen Sprung gegenüber den alten Maschinen: „Es ist, als würde man von einem Fahrzeug der 1990er-Jahre auf ein Modell aus dem Jahr 2026 umsteigen.“ Auch Generalmajor Gerfried Promberger spricht von einem echten „Quantensprung in der Aufgabenerfüllung“.

Vier neue Maschinen für Österreich

Österreich ist mit dem Kauf nicht allein: Staaten wie Brasilien, Portugal, Ungarn und die Niederlande setzen bereits auf die C-390. Das Bundesheer hat insgesamt vier dieser Jets bestellt. Der Zeitplan steht. Im Mai 2028 findet die Auslieferung des ersten Fliegers statt. Im Juli 2028 landet die zweite Maschine in Österreich.