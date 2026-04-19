Wetterumschwung: In den nächsten Tagen wird es kälter

Die letzten Tage waren wunderschön. Warme Temperaturen, Sonnenschein... doch jetzt zieht eine Kaltfront über Österreich. Wir haben zusammengefasst, wie das Wetter in den nächsten Tagen wird.

Am heutigen Sonntag liegen die Tageshöchstwerte bei 15 bis 24 Grad. „Am Nachmittag bringt eine Kaltfront von Westen her immer öfter Regenschauer und Gewitter, schließlich auch im zunächst noch sonnigeren Osten und Süden“, so die GeoSphere Austria. „Mit der Störungszone frischt lebhafter bis kräftiger Westwind auf“. Es wurde sogar eine Warnung ausgeschrieben. Mehr dazu findest du hier: Starkregen, Sturmböen und Hagel: Unwetterwarnung für Österreich.

Montag: Es wird kühler

Die neue Woche startet ungemütlich. Am Montag klettern die Werte nur noch auf maximal 11 bis 19 Grad. „Mit nordwestlicher Höhenströmung wechseln in den meisten Regionen sonnige und bewölkte Phasen“, so die GeoSphere in ihrer Prognose. Vor allem im Süden und im Bergland steigt die Schauerneigung am Nachmittag deutlich an – dort sind laut Experten „Gewitter möglich“.

Dienstag: Temperaturen purzeln weiter nach unten

Am Dienstag liegen die Tageshöchstwerte bei 9 bis 15 Grad. „Sonne und Wolken wechseln in den meisten Regionen in rascher Folge und mit schwachem Störungseinfluss von Norden her steigt im Tagesverlauf die Schauerneigung recht verbreitet an, mit Schwerpunkt im Bergland“, so die Experten. In der Früh liegen die Temperaturen bei 0 bis 6 Grad.

Mittwoch: Bis zu minus 2 Grad in der Nacht

„Bodennah setzt sich Hochdruckeinfluss durch, am Rande des Hochs mit Schwerpunkt über der Nordsee verbleibt Österreich allerdings in einer nördlichen Strömung“, so die GeoSphere Austria. Meistens zeigt sich die Sonne und es sing ein paar Quellwolken zu sehen. Vor allem in den Alpentälern sowie im Mühl- und Waldviertel wird es laut GeoSphere kalt mit Werten in der Früh bis zu minus 2 Grad bis plus 5 Grad. „Die Schauerneigung ist allerdings generell sehr gering“, heißt es weiter. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen auf 12 bis 18 Grad.

Donnerstag: Es wird windig

Die Sonne kommt am Donnerstag hervor und es sind kaum Wolken zu sehen. Die Frühtemperaturen liegen bei 0 bis 6 Grad, tagsüber bei 14 bis 21 Grad. Es wird windig: „Der Nordwest- bis Nordwind bläst tagsüber aber zunehmend mäßig, nach Osten zu lebhaft, in exponierten Lagen mitunter auch stark“, so die Prognose.

Freitag: Viel Sonne

Viel Sonne und wenige Wolken: Nur „im Nordosten können im Tagesverlauf zeitweise ein paar stärkere Wolkenfelder durchziehen“. Die Temperatur in der Früh liegen zwischen 2 und 9 Grad. Tagsüber klettert es bis 15 bis 22 Grad hoch. „Neuerlich kann der Wind im Tagesverlauf zulegen, er kommt meist aus West bis Nord. Dabei weht er im Süden und Westen teils mäßig, im Norden und Osten verbreitet lebhaft“, so die Experten der GeoSphere Austria.