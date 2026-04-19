HiPP-Rückruf: Jetzt rückt Oberösterreich in den Fokus

Nach manipulierten Babygläschen wird jetzt auch in Oberösterreich gesucht. Der Fall rund um den HiPP-Rückruf beschäftigt die Ermittler auf Hochtouren und sorgt österreichweit für Verunsicherung.

Die Ermittlungen rund um manipulierte HiPP-Babygläschen nehmen weiter Fahrt auf. Neben dem Burgenland steht nun auch Oberösterreich im Fokus der Fahnder, wie die „Kronen Zeitung“ berichtet. Während bereits zuvor zwei verdächtige Fälle im Burgenland bekannt wurden, läuft die Suche nun in mehreren Regionen gleichzeitig. Offizielle Bestätigungen dazu stehen noch aus, doch die Hinweise verdichten sich.

Verdacht auf vergiftete Gläser

Im Zentrum steht die Sorte „Karotten und Kartoffeln“. Einzelne Gläser könnten laut AGES mit Rattengift verunreinigt worden sein. Eine Laboruntersuchung bestätigte diesen Verdacht bereits in einem Fall aus Schützen am Gebirge. Insgesamt wurden bisher zwei betroffene Gläser im Raum Eisenstadt bekannt. Auch in Tschechien und der Slowakei tauchten markierte Produkte auf. In Österreich reagierten die Handelsketten rasch und nahmen die Ware aus den Regalen.

Warnung an Eltern und klare Hinweise

Die Polizei ruft zur Vorsicht auf, denn ein manipuliertes Glas könnte sich noch im Umlauf befinden. Auffällige Merkmale sind ein weißer Aufkleber mit rotem Kreis am Glasboden, ein beschädigter oder bereits geöffneter Deckel sowie ein fehlendes Knack-Geräusch beim ersten Öffnen. Wer ein solches Produkt entdeckt, sollte es keinesfalls verwenden.

Ermittlungen laufen international

Koordiniert werden die Untersuchungen von der Kriminalpolizei in Ingolstadt. Diese arbeitet eng mit dem Hersteller zusammen. Details bleiben aus ermittlungstaktischen Gründen unter Verschluss. Parallel dazu ermittelt die Staatsanwaltschaft Eisenstadt wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung. Ziel ist vor allem, mögliche Gefahren rasch einzudämmen.

Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Die Behörden ersuchen weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung. Bei Verdacht auf eine Vergiftung sollte sofort medizinische Hilfe verständigt werden. Auch die Vergiftungsinformationszentrale steht rund um die Uhr zur Verfügung. Bis zur vollständigen Klärung des Falls gilt besondere Vorsicht im Umgang mit betroffenen Produkten.