Lottoziehung am 19. April: Diese Zahlen wurden gezogen

Du hast am Freitag kein Glück gehabt? Dann gibt’s jetzt umso mehr zu holen: Nach der jüngsten Lotto-Ziehung wartet ein Jackpot von rund 1,3 Millionen Euro. Welche Lottozahlen heute gezogen wurden, liest du hier.

Bei der Bonus-Ziehung am Freitag, dem 17. April, wurden die Zahlen 1, 10, 19, 22, 39 und 41 gezogen. Doch niemand tippte alle sechs Zahlen richtig. Damit wächst der Jackpot für die nächste Ziehung auf rund 1,3 Millionen Euro an. Für viele Lotto-Fans steigt damit wieder die Spannung.

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Drei Gewinner beim Fünfer mit Zusatzzahl

Ganz leer gingen die Spieler:innen aber nicht aus. Beim Fünfer mit Zusatzzahl 43 gab es gleich drei Gewinner. Sie dürfen sich jeweils über 22.898,20 Euro freuen. Die Gewinne verteilten sich auf Niederösterreich, die Steiermark und Oberösterreich. Allen fehlte jeweils nur eine Zahl auf den großen Gewinn.

Bonus-Gewinn geht nach Tirol

Auch bei der Bonus-Ziehung wurde wieder Geld verlost. Die gezogene Quittungsnummer brachte einem Spielteilnehmer oder einer Spielteilnehmerin aus Tirol satte 30.000 Euro ein. Die Gewinnnummer lautete 71777 08135.

Kärntner räumt beim Joker ab

Für besonders große Freude sorgte der Joker: Ein Quicktipp aus Kärnten brachte einen Solo-Gewinn von rund 163.000 Euro. 5 Minuten berichtete: Bei Lotto-Ziehung: Kärntner räumt ab, gewinnt 163.000 Euro. Die richtige Joker-Kombination hatte nur dieser eine Schein, damit ging der gesamte Gewinn an eine Person.

Auch bei LottoPlus keine Sechser

Bei LottoPlus blieb der Sechser ebenfalls aus. Die Gewinnsumme wurde daher auf die Fünfer aufgeteilt. 22 Gewinner:innen erhalten jeweils 8.440,10 Euro. Beim nächsten LottoPlus-Sechser geht es am Sonntag um rund 150.000 Euro.