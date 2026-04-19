So sparst du hunderte Euro bei deiner Stromrechnung

Ab jetzt hilft dir deine Stromrechnung aktiv beim Geldsparen. Dank des neuen „Billigstromgesetzes“ müssen alle Anbieter ab sofort den direkten Weg zum günstigsten Preis auf der Rechnung zeigen.

Wer vergleicht, kann bis zu 765 Euro im Jahr sparen.

Wer vergleicht, kann bis zu 765 Euro im Jahr sparen.

„Die neue Stromrechnung soll das Leben leichter und das Sparen einfacher machen“, betont Energiestaatssekretärin Elisabeth Zehetner. Auf jeder Rechnung muss ab sofort ein klarer Hinweis auf den Tarifkalkulator der E-Control zu finden sein, so in einer aktuellen Aussendung.

©Parlamentsdirektion/ Johannes Zinner Am Foto: Energiestaatssekretärin Elisabeth Zehetner.

Das ist neu auf deiner Rechnung: Wegweiser zum Billig-Strom: Ein direkter Hinweis auf den Tarifkalkulator inklusive Sofortwechselmöglichkeit.

Alles Wichtige auf Seite 1: Verbrauch, Kosten und Sparpotenzial sind jetzt unübersehbar sofort am Anfang dargestellt.

Tarif-Check: Du siehst deutlicher als bisher, welchen Vertrag du eigentlich hast und ab wann du kündigen kannst.

Bist du mit deinem Stromanbieter zufrieden? Ja! Nein Nein, deswegen wechsle ich jetzt Ich werde mir mal die anderen Anbieter ansehen Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hunderte Euro Sparpotenzial – je nach Bundesland

Die Preisunterschiede in Österreich sind groß. Wer vom teuersten zum günstigsten Anbieter wechselt, kann bei einem Durchschnittsverbrauch (3.500 kWh) viel Geld sparen. Spitzenreiter beim Sparpotenzial ist Tirol mit bis zu 765 Euro, gefolgt von Vorarlberg, Salzburg und Kärnten mit fast 700 Euro. Selbst in Wien sind noch rund 470 Euro Ersparnis drin. Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer appelliert daher an alle Haushalte: „Tarif prüfen, Anbieter vergleichen und wechseln! Das dauert nur wenige Minuten, wirkt aber sofort.“

©BKA / Aigner Am Foto: Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

Detaillierter Überblick: Unterschied zwischen teuersten und günstigsten Tarif bei 3.500 kWh Burgenland: 438 Euro

Kärnten: 693 Euro

Niederösterreich: 438 Euro

Oberösterreich: 433 Euro

Salzburg: 693 Euro

Steiermark: 439 Euro

Tirol: 765 Euro

Vorarlberg: 694 Euro

Wien: 470 Euro

Österreicher wechseln eher weniger

Beim Wechsel sind die Österreicher noch etwas zurückhaltend. Während in Italien fast jeder vierte Haushalt (23,8 Prozent) jährlich den Anbieter wechselt, waren es in Österreich 2025 lediglich 5,37 Prozent. Besonders treu sind die Tiroler mit einer Wechselrate von nur 1,39 Prozent.

Sozialtarif: Bis zu 300 Euro sparen

Seit dem 1. April gibt es zusätzlich Hilfe für einkommensschwache Haushalte. Wer von der ORF-Beitragsgebühr befreit ist und Sozialleistungen (z. B. Pflegegeld oder Mindestpension) bezieht, erhält den Strom für 6 Cent pro kWh (bis zu 2.900 kWh Jahresverbrauch). Das bringt eine zusätzliche Ersparnis von bis zu 300 Euro.