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/ ©BMI/Gerd Pachauer
Bild auf 5min.at zeigt eine Polizistin bei einer Kontrolle.
Mit 178 km/h im 100er-Bereich gestoppt: Für den 18-Jährigen war die Fahrt in Vorchdorf sofort zu Ende.
Gmunden/OÖ
19/04/2026
Schein weg

Mit 178 km/h in 100er Zone: 18-Jähriger verliert Auto

In Vorchdorf (Bezirk Gmunden) raste ein 18-Jähriger mit 178 km/h durch einen 100er-Bereich. Die Polizei griff sofort durch. Der Führerschein wurde gezupft und auch das Auto ist vorerst beschlagnahmt.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(144 Wörter)

Eigentlich wollte die Polizei nur das Tempo kontrollieren. Am Sonntag, dem 19. April 2026, führte eine Streife gegen 10.30 Uhr auf der Pettenbacher Straße (L536) im Bereich Vorchdorf (Oberösterreich) Messungen durch. Doch dann tauchte ein Fahrzeug auf, das alle Grenzen sprengte. Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich berichtet, wurde dabei „ein 18-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Kirchdorf im 100er-Bereich mit 178 km/h gemessen“.

Führerschein sofort weg

Die Konsequenzen ließen nicht lange auf sich warten. Direkt vor Ort griffen die Polizisten durch. „Aufgrund der massiven Geschwindigkeitsübertretung wurde dem jungen Lenker der Führerschein vorläufig abgenommen“, heißt es von der Polizei. Für den 18-Jährigen war die Fahrt damit sofort zu Ende. Doch damit nicht genug: Die Maßnahmen gingen noch weiter. Laut Polizei wurde „der Wagen vorläufig beschlagnahmt“.

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