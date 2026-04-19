Schwierige Rettung aus Höhle in St. Gilgen trainiert

In St. Gilgen wurde am Samstag der Ernstfall geprobt: Bergrettung und Höhlenrettung übten gemeinsam die Rettung einer schwer verletzten Person aus schwierigem Gelände - inklusive Höhleneinsatz.

Am Samstag, dem 18. April, ist es im Gemeindegebiet von St. Gilgen ernst geworden – zumindest für die Einsatzkräfte. Bei einer groß angelegten Übung trainierten die Bergrettung St. Gilgen und die Höhlenrettung Salzburg gemeinsam den Notfall. Ausgangslage: Eine schwer verletzte Person befindet sich in einer Höhle, umgeben von steilem und unwegsamem Gelände.

Schneller Zugang zur Höhle

Unmittelbar nach der Alarmierung machten sich die ersten Bergretter auf den Weg. Ihr Ziel war klar: so rasch wie möglich einen sicheren Zustieg schaffen. Vom Bereich der Forststraße aus errichteten sie ein Seilgeländer durch das steile Gelände bis hin zum Höhleneingang. Damit wurde der Weg für die nachrückenden Kräfte der Höhlenrettung vorbereitet.

©Bergrettung St. Gilgen & Höhlenrettung Salzburg | Mit Seiltechnik und Teamarbeit: 33 Retter proben den Ernstfall im unwegsamen Gelände.

Anspruchsvolle Rettung unter Tage

Ab dem Höhleneingang übernahm die Höhlenrettung Salzburg die Einsatzleitung im unterirdischen Bereich. Dort wartete eine besondere Herausforderung: Eine rund 100 Meter lange Rettungsstrecke musste durch ein komplexes Höhlensystem aufgebaut werden. Enge Passagen, Querungen, Schrägschächte und sogar ein unterirdischer See mussten überwunden werden. Nach der Erstversorgung begann der kräfteintensive Abtransport der verletzten Person.

Aufwendiger Abtransport ins Freie

Am Ausgang der Höhle wurde die Person wieder an die Bergrettung übergeben. Diese hatte inzwischen die weitere Strecke vorbereitet. Mithilfe aufwendiger Seiltechnik wurde die verletzte Person zunächst über steiles Gelände nach oben gezogen. Anschließend ging es in ein Bachbett hinunter, bevor ein zweites Team die Person gemeinsam mit zwei Rettern rund 80 Meter durch steiles Gelände hinauf zur Forststraße transportierte.

Zusammenarbeit im Fokus

Insgesamt waren 33 Einsatzkräfte beteiligt: 15 Bergretter aus St. Gilgen mit drei Fahrzeugen sowie 18 Höhlenretter aus Salzburg und anderen Bundesländern mit zwei Fahrzeugen. Ziel der Übung war es, die Zusammenarbeit zu stärken, Abläufe zu festigen und die Kommunikation zu verbessern. Nach mehreren Stunden konnte die Übung erfolgreich abgeschlossen werden und das in vergleichsweise kurzer Zeit.