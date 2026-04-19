Gewitter möglich: Am Montag wird es in Österreich nass

Ein Mix aus Sonne und Wolken bestimmt das Bild am Montag, doch besonders im Süden und auf den Bergen wird es ungemütlich. Die GeoSphere Austria warnt vor Regen, Gewitter und sogar Schneeschauer in den höheren Lagen.

In den meisten Regionen „wechseln sonnige und bewölkte Phasen“, so die Experten. Doch die Ruhe trügt: Schon am Nachmittag „steigt besonders im Bergland sowie generell im Süden die Schauerneigung etwas an“. Wer im Süden des Landes unterwegs ist, sollte den Himmel im Auge behalten, denn dort sind laut GeoSphere Austria sogar „Gewitter möglich“. In der Früh ist es mit 1 bis 9 Grad noch recht kühl, tagsüber klettert das Thermometer auf 11 bis 19 Grad. Die mildesten Werte erwarten uns dabei im Südosten. Der Wind weht meist schwach bis mäßig, kann aber im Osten und im nördlichen Alpenvorland „teils lebhaft aus West bis Nordwest“ auffrischen.

Am Berg: Es kommt zu Regen- und Schneeschauern

Wer eine Tour plant, sollte den Vormittag nutzen, denn danach bringt der Montag „unbeständiges Aprilwetter“ auf die Gipfel. Ab Mittag geraten die Gipfel „zunehmend in Wolken oder Nebel“. Am Nachmittag kommt es dann zu „einigen Regen- und Schneeschauern“. Die Schneefallgrenze ist zwischen 1.600 und 1.900 Metern Seehöhe. In 2.000 Metern Höhe hat es etwa 0 Grad.