Mehrere Klimamodelle prognostizieren für das Jahr 2026 ein starkes El-Niño-Ereignis. Dabei handelt es sich um eine ausgeprägte Erwärmung der Meeresoberfläche am Äquator, die in regelmäßigen Abständen auftritt und das globale Klima beeinflusst.

2026 könnte zum Rekordjahr werden

Laut Einschätzung des Meteorologen Sigi Fink könnte dieses Ereignis erhebliche Auswirkungen haben: Durch die Erwärmung der Ozeane werde auch die Lufttemperatur weltweit steigen, wodurch 2026 „höchstwahrscheinlich dann global das wärmste Jahr mit Rekordpotential“ werden könnte. Ähnlich wie 2024 könnte dabei erneut die 1,5-Grad-Grenze überschritten werden. Typisch für El Niño ist zudem eine Verschiebung der Wettermuster entlang des Äquators. So wird etwa vor der Westküste Südamerikas mit Dürre gerechnet, während Regionen rund um Indonesien und Australien verstärkt Niederschläge erwarten könnten. In Mitteleuropa hingegen dürfte der Einfluss vergleichsweise gering und weniger eindeutig ausfallen.

Was ist ein El-Niño-Ereignis? Ein El-Niño-Ereignis ist ein natürliches Klimaphänomen im tropischen Pazifik, bei dem sich die Meeresoberfläche am Äquator ungewöhnlich stark erwärmt. Es tritt alle paar Jahre auf und entsteht, wenn sich die Passatwinde abschwächen oder umkehren, wodurch warmes Wasser Richtung Südamerika zurückfließt. Das beeinflusst das Wetter weltweit, etwa durch Dürren in Teilen Südamerikas, stärkere Regenfälle in Regionen wie Indonesien und Australien sowie insgesamt steigende globale Temperaturen. In Europa sind die Auswirkungen meist weniger direkt, global kann El Niño jedoch zu besonders warmen Jahren beitragen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.04.2026 um 07:28 Uhr aktualisiert