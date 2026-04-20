Dank Foto überführt: 11-Jähriger wird zum entscheidenden Zeugen

Am 19. April 2026 gegen 10.15 Uhr kam es im Gemeindegebiet von St. Florian (Bezirk Linz-Land) in Oberösterreich zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 86-jähriger Autofahrer beschädigte auf einem Parkplatz ein abgestelltes Motorfahrzeug. Der Lenker stieg aus und stellte das Fahrzeug mithilfe eines 11-jährigen Zeugen, der den Unfall beobachtete, wieder auf. Anschließend entfernte sich der Autofahrer von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Der 11-jährige Zeuge fertigte ein Foto des fahrerflüchtigen Fahrzeugs an und verständigte in weiterer Folge die Polizei. „Aufgrund der Hinweise des jungen Zeugen konnte der PKW-Lenker ausgeforscht werden. Er wird angezeigt“, berichtet die Polizei.