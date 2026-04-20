Absolut fair: Neuer Hotel-Chef holt 670 Euro Nachzahlung fürs Team raus

Es gibt sie noch, Chefs, die auf ihr Personal achten. In Niederösterreich hat ein neuer Hotelboss, bemerkt, dass die Reinigungskräfte vom vorherigen Eigentümer zu wenig bezahlt bekommen haben und gleich gehandelt.

Ein neuer Hotelchef hat in Niederösterreich eine Nachzahlung für deine Mitarbeiter herausgehilt.

Ein neuer Hotelchef hat in Niederösterreich eine Nachzahlung für deine Mitarbeiter herausgehilt.

Als neuer Eigentümer eines Hotels stellte ein Mann fest, dass sein Vorgänger die Reinigungskräfte im Betrieb unter Kollektivvertrag bezahlt hatte. Der neue Chef schickte die Betroffenen zur Arbeiterkammer, um genau nachrechnen zu lassen, was ihnen zusteht, und damit ihre Ansprüche nicht verfallen.

670 Euro rausgeholt

Der Mann erklärte sich sogar bereit, das Geld selbst nachzuzahlen, falls sich der alte Arbeitgeber weigert. Gemeinsam mit der AK hat er über 670 Euro pro betroffenem Mitarbeiter rausgeholt.