Lkw-Fahrer springt in brennendes Fahrzeug, verhindert so Katastrophe

In der Nacht auf Montag, den 20. April, kam es in Pöchlarn (Bezirk Melk) zu einem gefährlichen Zwischenfall. Kurz vor Mitternacht gerät ein Lkw bei einer Tankstelle in Brand.

Dem beherzten Eingreifen des Fahrers ist es zu verdanken, dass Schlimmeres verhindert wurde: Als er das Feuer bemerkte, stieg er erneut in das bereits brennende Fahrzeug und steuerte es aus der unmittelbaren Gefahrenzone der Zapfsäulen weg, berichtet die Plattform „Doku-NÖ“.

Führerhaus stand in Vollbrand

Die Feuerwehren Pöchlarn und Ornding trafen kurz darauf ein, als das Führerhaus bereits in Vollbrand stand. Unter Atemschutz konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Während der Samariterbund zwei Personen vor Ort erstversorgte, wurde ersten Informationen zufolge aber niemand verletzt. Nach den Löscharbeiten wurde das Wrack gekühlt und von der Feuerwehr abgeschleppt. Wegen der Brandursache ermittelt derzeit die Polizei.