Gletscherschmelze außer Kontrolle: Verlust hat sich vervierfacht

Auch im Jahr 2025 sind die Gletscher auf der ganzen Welt stark geschmolzen. Wenn man die riesigen Eisflächen von Grönland und der Antarktis weglässt, haben die restlichen Gebirgsgletscher insgesamt 408 Milliarden Tonnen Eis verloren. Diese gewaltige Menge an Schmelzwasser hat dazu geführt, dass der Meeresspiegel weltweit in nur einem Jahr um etwa 1,1 Millimeter angestiegen ist. Auch Österreich ist von der Gletscherschmelze betroffen.

Fünf olympische Schwimmbecken

Die GeoSphere Austria trägt durch die kontinuierliche Vermessung von fünf Referenzgletschern in den Alpen und in Grönland wesentlich zur globalen Datenbasis bei. Die aktuellen Ergebnisse wurden nun im Fachjournal Nature Reviews Earth & Environment sowie im European State of the Climate Report 2025 veröffentlicht. Die Zahlen verdeutlichen eine alarmierende Beschleunigung: Während der Verlust zwischen 1976 und 1995 noch unter 100 Gigatonnen pro Jahr lag, hat er sich im vergangenen Jahrzehnt (2016 bis 2025) auf durchschnittlich 390 Gigatonnen pro Jahr fast vervierfacht. Sechs der verlustreichsten Jahre der Messgeschichte fielen in die vergangenen sieben Jahre. Michael Zemp, Direktor des World Glacier Monitoring Service (WGMS) und Hauptautor der Studie, zieht einen anschaulichen Vergleich: „Der jährliche Massenverlust der Gletscher im Jahr 2025 hätte in jeder einzelnen Sekunde des Jahres fünf olympische Schwimmbecken gefüllt.“

Neue Analyse

Die neue Analyse basiert auf einer komplexen Zusammenführung von direkten Feldmessungen und globalen Modellierungen. Bernhard Hynek, Gletscherforscher an der GeoSphere Austria und Mitautor der Studie, erklärt den methodischen Ansatz: „Was diese Analyse wissenschaftlich so belastbar macht, ist die Assimilation umfangreicher In-situ-Messdaten von Referenzgletschern weltweit. Diese lokal erhobenen Daten wurden mittels geostatistischer Verfahren auf die globale Gesamteisfläche extrapoliert. Erst die Verknüpfung präziser direkter Messdaten mit regionalen Klimamodellen und Fernerkundungsdaten ermöglicht es, die Unsicherheiten in der Massenbilanzierung signifikant zu reduzieren und ein repräsentatives Abbild der weltweiten Gletschervariationen zu erstellen.“

Messungen an 150 Gletschern weltweit

Weltweit wird jährlich an rund 150 Gletschern die Massenänderung direkt gemessen; diese Daten dienen als Referenz für globale Modelle. Die GeoSphere Austria steuert fünf dieser Messprogramme bei: an der Pasterze (Österreichs größtem Gletscher), an drei kleineren Gletschern in der Umgebung des Sonnblick Observatoriums sowie am Freya-Gletscher in Nordost-Grönland. „Der Freya-Gletscher nimmt im internationalen Gletschermonitoring eine besonders wichtige Rolle ein, da es aus Grönland aufgrund der Abgelegenheit nur sehr wenige direkte Messdaten gibt: Während in den Alpen jährlich über 40 Gletscher vermessen werden, sind es in ganz Grönland nur fünf“, so Hynek. Auch in Kärnten sieht es nicht gut aus: Pasterze am Großglockner bald zweigeteilt.

Gletscher-Check Österreich Bestand: In Österreich gibt es noch rund 900 Gletscher, die meisten davon sind jedoch sehr kleine Eisflächen.

Massiver Schwund: Allein im Jahr 2025 verlor die Pasterze (Österreichs größter Gletscher) über 1,5 Meter an Eisdicke.

Rekord-Rückzug: Die Gletscherzungen ziehen sich im Durchschnitt um 20 bis 40 Meter pro Jahr zurück.

Verschwinden der „Kleinen“: Viele kleinere Gletscher in den Hohen Tauern und den Ötztaler Alpen stehen kurz davor, komplett zu zerfallen oder zu „Toteis“ zu werden.

Ursache: Hauptverantwortlich sind die milden Winter mit zu wenig Neuschnee und die extrem heißen Sommermonate, die das Eis bis in hohe Lagen schmelzen lassen.

Prognose: Forscher der GeoSphere Austria gehen davon aus, dass die Alpen bis 2050 weitgehend eisfrei sein könnten, wenn die Erwärmung im aktuellen Tempo fortschreitet.

Vergleich

Ein Vergleich verdeutlicht das Skalenproblem der Gletscherschmelze. Anton Neureiter, ebenfalls Gletscherexperte an der GeoSphere Austria und Mitautor der Studie: „Während die Pasterze in den Alpen im Jahr 2025 über eineinhalb Meter an Eisdicke verlor, büßte der Freya-Gletscher in der kälteren Arktis nur etwa einen halben Meter ein. Der entscheidende Faktor für den Meeresspiegel ist jedoch die Fläche: Aufgrund ihrer enormen Ausdehnung transportieren die arktischen Gletscher trotz langsamerer Schmelzrate weitaus größere Wasservolumina in die Ozeane als die kleinen alpinen Eisflächen.“ Die flächenspezifische Schmelzrate war im vergangenen Jahr in Westkanada und den USA, in Island sowie in Mitteleuropa am stärksten ausgeprägt. Die mengenmäßig größten regionalen Beiträge zum globalen Massenverlust stammten 2025 jedoch aus den großflächig vergletscherten Gebieten Hochasiens, Alaskas und der russischen Arktis.