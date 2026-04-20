Kurz nach Klagenfurt Auftritt: Capital Bra filmt aus Rettungswagen

Am 17. April trat er noch in der Eventstage in Klagenfurt auf. Die Rede ist von Rapper Capital Bra. Sonntagnacht verpasste er seinen Fans einen Schock: Er streamte auf TikTok live aus einem Rettungswgaen.

Am Freitag, 17. April, begeisterte Capital Bra seine Fans in der Evenstage in Klagenfurt beim Konzert. Sonntagnacht dann aber der Schock: Der Rapper filmte live aus einem Rettungswagen. Aber was war passiert?

Am Freitag war Capital Bra noch in Klagenfurt

Bei seinem Auftritt in Klagenfurt am Freitag zuvor wirkte er fit, berichten 5 Minuten Leser. Dann kam es zu dramatischen Szenen am Sonntagabend: Capital Bra musste per Notfall in eine Klinik eingeliefert werden. Während die Sirenen heulten, ließ er seine Fans via TikTok-Livestream hautnah an der Fahrt im Rettungswagen teilhaben. Wie Medien berichten, bestätigt sein Manager, dass Vladislav Balovatsky, wie der Bratan bürgerlich heißt, einen Drogenabsturz hatte.

„Ich wollte euch nicht zu viele Sorgen machen“

Auf Instagram meldete sich heute der Manager Drilon Cocaj (35) via Instagram zu Wort: „Er ist ein sehr guter Junge. Aber er hat leider eine Macke manchmal, was die Drogen angeht. Er war eigentlich sehr lange weg, aber ist wieder abgerutscht gestern.“ Danach gibt es auch ein Lebenszeichen seitens Capital Bra: „Leute, sorry. Ich wollte euch nicht zu viele Sorgen machen.“ Der Sänger hatte schon früher Drogenprobleme.

Rapper hat Drogenprobleme

Hinter den Rekord-Erfolgen von Vladislav Balovatsky, alias Capital Bra, verbirgt sich eine düstere Realität. In einem emotionalen Geständnis auf Instagram zog der 31-Jährige die Maske ab: Er sprach offen über seine jahrelange Drogensucht und die belastenden Folgen für sein Umfeld. „Ich habe viele Menschen in schwierige Lagen gebracht“, so der Rapper reumütig. Zu den Suchtproblemen kam privater Schmerz: Im März 2025 zerbrach nach über einem Jahrzehnt die Ehe mit seiner Jugendliebe. Die Trennung von der Mutter seiner vier Kinder markiert einen emotionalen Tiefpunkt, der den Rap-Star sichtlich gezeichnet hat.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.04.2026 um 09:27 Uhr aktualisiert