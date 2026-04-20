Alkolenkerin mit fast drei Promille und zwei Autofahrer auf Koks

Am gestrigen Sonntag, führten Polizisten auf der A10 Verkehrskontrollen durch. Und Alko- sowie Drogenlenker gingen ihnen ins Netz.

Am 19. April führte die Polizei im Stadtgebiet von Salzburg sowie auf der A10 Tauernautobahn Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Alkohol und Suchtmittel durch. Im Zuge dieser Kontrollen wurde ein 43-jähriger Salzburger in der Richard-Knoller-Straße angehalten. Ein Alkotest verlief negativ, ein Drogentest positiv auf Kokain.

Villacher auf A10 angehalten

Ein 71-jähriger Villacher wurde auf der A10 aufgrund unsicherer Fahrweise kontrolliert. Ein Alkomattest ergab 1,42 Promille. Eine 50-jährige deutsche Pkw-Lenkerin wurde auf der A10 im Bereich des Parkplatzes Untersberg-Ost angehalten, nachdem sie durch Schlangenlinien aufgefallen war. Ein Alkotest ergab 2,82 Promille.

Drogen und Alkohol

In der Vogelweiderstraße wurde ein 35-jähriger Flachgauer kontrolliert. Ein Alkotest verlief mit 0,54 Promille positiv. Zudem ergab ein Drogentest eine Beeinträchtigung durch Kokain. Allen Lenkern wurde der Führerschein abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und Anzeigen wurden erstattet.