HiPP-Gläser-Skandal: Gesundheitsministerin spricht Warnung aus

Nach dem Fund von Rattengift in HiPP-Babynahrung schlägt Gesundheitsministerin Korinna Schumann jetzt Alarm und ruft alle Eltern und Konsumenten zur Vorsicht auf.

In Österreich herrscht nach dem Fund eines manipulierten HiPP-Gläschens große Verunsicherung. In einem Babygläschen wurde Rattengift entdeckt. Die Behörden gehen derzeit davon aus, dass es sich nicht um einen Einzelfall handeln könnte – deshalb läuft aktuell auch die Suche nach einem zweiten betroffenen Glas. Wie genau das Gift in die Nahrung gelangte, ist noch unklar, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Ein HiPP-Sprecher bestätigt einen „externen kriminellen Eingriff“. Zur Vermutung einer Erpressung äußert dieser sich jedoch nicht.

Gesundheitsministerin Schumann mit Warnung

Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) richtet im Ö1-Morgenjournal einen eindringlichen Appell an die Bevölkerung, sie zeigt sich sehr betroffen. „Es ist zutiefst bestürzend, dass jemand offenbar bereit ist, aus kriminellen Motiven die Gesundheit von Babys zu gefährden. Ganz wichtig: Bitte, besondere Vorsicht, bevor nicht alles geklärt ist!“

Kann außerdem nicht nur Babies treffen

Schumann warnt außerdem, dass es nicht nur Babies treffen kann. Auch ältere Menschen oder Personen mit Beeinträchtigungen greifen regelmäßig zu solchen Gläschen. Umso wichtiger sei es jetzt, genau hinzusehen, bevor ein Produkt konsumiert wird.