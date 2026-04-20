Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Raser und einen Polizisten.
Ein Raser war am Samstag mit 205 km/h auf der Autobahn A22 unterwegs,.
Autobahn A22
20/04/2026
Anzeige

Auf A22: Raser mit über 200 km/h unterwegs

Am Samstag, 18. April, gab es auf der A22 Geschwindigkeitskontrollen. Ein Raser fiel besonders auf, er war mit 205 km/h unterwegs.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(64 Wörter)

Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Stockerau führten am 18. April 2026 Geschwindigkeitskontrollen auf der A 22 im Gemeindegebiet von Leobendorf in Fahrtrichtung Wien durch. Ein Raser fiel besonders auf.

Mit 205 km/h unterwegs

Die Polizisten konnten dabei gegen 15.10 Uhr ein Auto mit Korneuburger Kennzeichen mit 205 km/h anstatt der erlaubten 130 km/h messen. Der Lenker wird der Bezirkshauptmannschaft Korneuburg angezeigt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: