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Auf A22: Raser mit über 200 km/h unterwegs
Am Samstag, 18. April, gab es auf der A22 Geschwindigkeitskontrollen. Ein Raser fiel besonders auf, er war mit 205 km/h unterwegs.
Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Stockerau führten am 18. April 2026 Geschwindigkeitskontrollen auf der A 22 im Gemeindegebiet von Leobendorf in Fahrtrichtung Wien durch. Ein Raser fiel besonders auf.
Mit 205 km/h unterwegs
Die Polizisten konnten dabei gegen 15.10 Uhr ein Auto mit Korneuburger Kennzeichen mit 205 km/h anstatt der erlaubten 130 km/h messen. Der Lenker wird der Bezirkshauptmannschaft Korneuburg angezeigt.
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