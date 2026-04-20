Auf A22: Raser mit über 200 km/h unterwegs

Am Samstag, 18. April, gab es auf der A22 Geschwindigkeitskontrollen. Ein Raser fiel besonders auf, er war mit 205 km/h unterwegs.

Ein Raser war am Samstag mit 205 km/h auf der Autobahn A22 unterwegs,.

Ein Raser war am Samstag mit 205 km/h auf der Autobahn A22 unterwegs,.

Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Stockerau führten am 18. April 2026 Geschwindigkeitskontrollen auf der A 22 im Gemeindegebiet von Leobendorf in Fahrtrichtung Wien durch. Ein Raser fiel besonders auf.

Mit 205 km/h unterwegs

Die Polizisten konnten dabei gegen 15.10 Uhr ein Auto mit Korneuburger Kennzeichen mit 205 km/h anstatt der erlaubten 130 km/h messen. Der Lenker wird der Bezirkshauptmannschaft Korneuburg angezeigt.