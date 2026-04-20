Über 224.000 Euro erlaufen: Riesiger Erfolg für „Laufen gegen Krebs“

In den vergangenen Jahren hat sich der NÖ Frauenlauf zum größten Laufevent für Frauen in Niederösterreich entwickelt. Seit 2022 gibt es im Rahmen der Initiative „Laufen gegen Krebs“ die Schulchallenge, mit der das Thema „Kampf gegen Krebs“ äußerst erfolgreich in die Schulen transportiert wurde. Seit 2024 nehmen auch Kindergartenkinder für den guten Zweck teil.

224.758 Euro erlaufen

„54.756 Laufbegeistere, Jugendliche und Kinder haben insgesamt 224.758 Euro für die NÖ Krebshilfe und die Stammzellspende des Roten Kreuzes erlaufen. Ich freue mich, dass mit ,Laufen gegen Krebs‘ diese heimtückische Krankheit breitenwirksam diskutiert, ein Beitrag für die eigene Fitness geleistet und gleichzeitig Geld für den guten Zweck gespendet wird“, so Schirmherrin Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister: „Danke an die zahlreichen Lehrerinnen und Lehrer sowie Pädagoginnen und Pädagogen, die diese Initiative unterstützen.“

Das ist die NÖ-Krebshilfe

Die NÖ Krebshilfe ist ein rein spendenfinanzierter Verein, der Patienten sowie deren Angehörige mit kostenlosen Beratungen als auch finanziell unterstützt und über Krebsvorsorge und Früherkennung informiert. Das Rote Kreuz unterstützt die Stammzellspende, welche oft die letzte Chance auf eine Heilung von Krebs bedeutet. Eine passende Spenderin beziehungsweise einen passenden Spender zu finden ist sehr schwierig, weshalb es umso wichtiger ist, dass sich viele Leute registrieren lassen. „Ich danke Christian Kohl, dem Organisator von Laufen gegen Krebs, für diese Initiative, die er mit seinem Team ins Leben gerufen hat. Damit bietet er nicht nur einen besonderen Laufevent, sondern leistet eine wertvolle Hilfe für betroffene Menschen“, so Teschl-Hofmeister abschließend.